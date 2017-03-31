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НОВОСТИ | Общество



31.03.2017 17:19 Театральной студии «Образ» из Тулы рукоплескали зрители Канады
Вести-Тула

Театральной студии «Образ» из Тулы рукоплескали зрители Канады

| фото |
Им рукоплескала вся Европа, а теперь и Канада. Театральная студия «Образ» из 30-й гимназии продолжает завоёвывать симпатии зрителей всего земного шара. Недавно ребята вернулись из-за океана с интернационального фестиваля юношеских франкофонных театров, который проходил в столице канадской франкоязычной провинции Квебек.

Приглашение на этот фестиваль коллектив получил осенью прошлого года на фестивале в Румынии. На этот раз ребятам нужно было не только привезти в Канаду спектакль на французском языке, но и представить свою страну. Спектакль на французском языке, который привезли в Канаду туляки, поставлен по сказке Трины Паулус «Надежда каждого цветка».

Декорации сведены к минимуму, никаких мудреных костюмов. Всё внимание приковано к игре юных актёров - тому, что сегодня особенно ценит театральный зритель во всем мире. Этой постановкой ребята покорили не одну страну, теперь работают над новым театральным шедевром.

Художественный руководитель театральных студий «Пчёлка» и «Образ» Ольга Филиппова рассказала, что «полёты с нашей бабочкой, гусеницей закончены. Мы начинаем работу над новым спектаклем, в мае у нас премьера по Ионеско «Носорог». Дальше начинается новое путешествие с этим спектаклем».
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