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31.03.2017 17:19 Театральной студии «Образ» из Тулы рукоплескали зрители Канады Вести-Тула





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Приглашение на этот фестиваль коллектив получил осенью прошлого года на фестивале в Румынии. На этот раз ребятам нужно было не только привезти в Канаду спектакль на французском языке, но и представить свою страну. Спектакль на французском языке, который привезли в Канаду туляки, поставлен по сказке Трины Паулус «Надежда каждого цветка».



Декорации сведены к минимуму, никаких мудреных костюмов. Всё внимание приковано к игре юных актёров - тому, что сегодня особенно ценит театральный зритель во всем мире. Этой постановкой ребята покорили не одну страну, теперь работают над новым театральным шедевром.



Художественный руководитель театральных студий «Пчёлка» и «Образ» Ольга Филиппова рассказала, что «полёты с нашей бабочкой, гусеницей закончены. Мы начинаем работу над новым спектаклем, в мае у нас премьера по Ионеско «Носорог». Дальше начинается новое путешествие с этим спектаклем».



Им рукоплескала вся Европа, а теперь и Канада. Театральная студия «Образ» из 30-й гимназии продолжает завоёвывать симпатии зрителей всего земного шара. Недавно ребята вернулись из-за океана с интернационального фестиваля юношеских франкофонных театров, который проходил в столице канадской франкоязычной провинции Квебек.Приглашение на этот фестиваль коллектив получил осенью прошлого года на фестивале в Румынии. На этот раз ребятам нужно было не только привезти в Канаду спектакль на французском языке, но и представить свою страну. Спектакль на французском языке, который привезли в Канаду туляки, поставлен по сказке Трины Паулус «Надежда каждого цветка».Декорации сведены к минимуму, никаких мудреных костюмов. Всё внимание приковано к игре юных актёров - тому, что сегодня особенно ценит театральный зритель во всем мире. Этой постановкой ребята покорили не одну страну, теперь работают над новым театральным шедевром.Художественный руководитель театральных студий «Пчёлка» и «Образ» Ольга Филиппова рассказала, что «полёты с нашей бабочкой, гусеницей закончены. Мы начинаем работу над новым спектаклем, в мае у нас премьера по Ионеско «Носорог». Дальше начинается новое путешествие с этим спектаклем».





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