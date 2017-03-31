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31.03.2017 16:49 Гости из Японии наметили направления сотрудничества с Тульской областью Вести-Тула





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Стороны обсудили возможность личной встречи губернатора Тульской области с послом Японии, а так же подчеркнули, что торговые и культурные отношения между регионом и Японией развиваются весьма активно. Товарооборот между нашими сторонами в прошлом году увеличился в четыре раза.



По словам министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, «у Тульской области есть достаточно большой потенциал как туристический, так и инновационный, промышленный, культурный. Его необходимо правильно использовать. Уверен, что ваши жители с радостью посетят Тульскую область, а компании будут иметь здесь надежных долгосрочных партнеров».



Полномочный министр посольства Японии в России Токуро Фуруя сообщил, что «2018 год – Год Японии в России. По всей стране проводятся мероприятия. Если они затронут и Тулу, то это будет очень хорошо».



Сотрудничество нашего региона с Японией в экономике, промышленности, культуре и здравоохранении сегодня обсудили в Корпорации развития Тульской области. В оружейную столицу с официальным визитом прибыли представители посольства страны восходящего солнца.Стороны обсудили возможность личной встречи губернатора Тульской области с послом Японии, а так же подчеркнули, что торговые и культурные отношения между регионом и Японией развиваются весьма активно. Товарооборот между нашими сторонами в прошлом году увеличился в четыре раза.По словам министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, «у Тульской области есть достаточно большой потенциал как туристический, так и инновационный, промышленный, культурный. Его необходимо правильно использовать. Уверен, что ваши жители с радостью посетят Тульскую область, а компании будут иметь здесь надежных долгосрочных партнеров».Полномочный министр посольства Японии в России Токуро Фуруя сообщил, что «2018 год – Год Японии в России. По всей стране проводятся мероприятия. Если они затронут и Тулу, то это будет очень хорошо».





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