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НОВОСТИ | Общество



31.03.2017 16:11 Под Тулой пройдёт Кубок Европы по борьбе дзюдо среди кадетов
Вести-Тула

Под Тулой пройдёт Кубок Европы по борьбе дзюдо среди кадетов

| фото |
В субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля 2017 года, на базе парка-отеля «Грумант» в Щёкинском районе пройдёт Кубок Европы по борьбе дзюдо среди кадетов - юношей и девушек в возрасте до 18 лет. На татами выйдут более 300 спортсменов из 20 стран. В оба дня предварительные схватки будут начинаться в 10 часов утра, а финалы - в 17.

Тульская область будет представлена отдельной командой в каждой из 16-ти весовых категорий, а ещё один наш спортсмен – Матвей Филатов – выступит за сборную России. Как рассказал вице-президент Федерации дзюдо Тульской области Дмитрий Грызлов, «команда молодая, перспективная, но еще пока без громких имен, медалей и кубков».
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