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31.03.2017 15:39 Туляки увидят выставку работ художника, победившего себя Вести-Тула





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Инвалид с детства, он смог преодолеть недуг, научился радоваться жизни и своими картинами, полными оптимизма, на то же настраивал зрителя. В 16 часов 31 марта 2017 года в тульском Выставочном зале откроется выставка работ Дёмина «Искусство – моя жизнь». В экспозицию вошли порядка 60 произведений.



Победивший других - силён, победивший себя – могуч! И то, и другое характеризует Фёдора Дёмина - заслуженного художника России, члена Союза художников РФ, обладателя медали «Одолевший судьбу», премии имени Николая Островского «за мужество, крепость духа и успехи в изобразительном искусстве».Инвалид с детства, он смог преодолеть недуг, научился радоваться жизни и своими картинами, полными оптимизма, на то же настраивал зрителя. В 16 часов 31 марта 2017 года в тульском Выставочном зале откроется выставка работ Дёмина «Искусство – моя жизнь». В экспозицию вошли порядка 60 произведений.

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