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31.03.2017 13:00 В Новомосковске грантами поддержали одарённых детей Вести-Тула





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Такая программа поддержки одаренных детей во втором по величине городе области действует уже 23 года. Её участниками за это время стали более 300 человек, и с каждым годом их достижения становятся все серьезнее и уже давно вышли за пределы Тульской области. Например, Мария Панюкова - финалистка конкурса «Голос. Дети».



Заместитель главы администрации города Новомосковска Наталия Слободяник рассказала, что «основная задача для детей – проявить себя, но когда это становится результатом оценки городского уровня, конечно, это очень приятно. Требования к конкурсному отбору очень высоки – оцениваются результаты за три года деятельности».



В Новомосковске чествовали самых талантливых детей округа. В свои 9-11 лет они уже побеждали на международных творческих конкурсах, выигрывали серьезные спортивные соревнования и даже проявили себя в общественной жизни. В благодарность именно за это ребята и получили от администрации единовременные гранты в 15000 рублей или 1000 рублей ежемесячно в качестве стипендии.Такая программа поддержки одаренных детей во втором по величине городе области действует уже 23 года. Её участниками за это время стали более 300 человек, и с каждым годом их достижения становятся все серьезнее и уже давно вышли за пределы Тульской области. Например, Мария Панюкова - финалистка конкурса «Голос. Дети».Заместитель главы администрации города Новомосковска Наталия Слободяник рассказала, что «основная задача для детей – проявить себя, но когда это становится результатом оценки городского уровня, конечно, это очень приятно. Требования к конкурсному отбору очень высоки – оцениваются результаты за три года деятельности».







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