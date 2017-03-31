Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



31.03.2017 13:00 В Новомосковске грантами поддержали одарённых детей
Вести-Тула

В Новомосковске грантами поддержали одарённых детей

| фото |
В Новомосковске чествовали самых талантливых детей округа. В свои 9-11 лет они уже побеждали на международных творческих конкурсах, выигрывали серьезные спортивные соревнования и даже проявили себя в общественной жизни. В благодарность именно за это ребята и получили от администрации единовременные гранты в 15000 рублей или 1000 рублей ежемесячно в качестве стипендии.

Такая программа поддержки одаренных детей во втором по величине городе области действует уже 23 года. Её участниками за это время стали более 300 человек, и с каждым годом их достижения становятся все серьезнее и уже давно вышли за пределы Тульской области. Например, Мария Панюкова - финалистка конкурса «Голос. Дети».

Заместитель главы администрации города Новомосковска Наталия Слободяник рассказала, что «основная задача для детей – проявить себя, но когда это становится результатом оценки городского уровня, конечно, это очень приятно. Требования к конкурсному отбору очень высоки – оцениваются результаты за три года деятельности».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.