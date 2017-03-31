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НОВОСТИ | Общество



31.03.2017 12:48 Японцы проявили интерес к Тульской области
Вести-Тула

В Туле находится делегация во главе с полномочным министром посольства Японии в России Токуро Фуруя

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На протяжении двух дней в городе Туле находится делегация из страны восходящего солнца во главе с полномочным министром посольства Японии в России Токуро Фуруя. Иностранная делегация уже посетила Тульскую торгово-промышленную палату, где гостей познакомили с промышленным и бизнес-потенциалом Тульского региона.

По словам японской стороны, в настоящий момент благодаря двум лидерам отношения Россия-Япония резко меняются в лучшую сторону, и соответственно инвестиционный интерес со стороны одной из развитых экономик мира к нашей стране и Тульской области в частности стал более значительным.
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