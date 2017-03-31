НОВОСТИ | Общество







31.03.2017 12:48 Японцы проявили интерес к Тульской области Вести-Тула





| фото |



По словам японской стороны, в настоящий момент благодаря двум лидерам отношения Россия-Япония резко меняются в лучшую сторону, и соответственно инвестиционный интерес со стороны одной из развитых экономик мира к нашей стране и Тульской области в частности стал более значительным.



На протяжении двух дней в городе Туле находится делегация из страны восходящего солнца во главе с полномочным министром посольства Японии в России Токуро Фуруя. Иностранная делегация уже посетила Тульскую торгово-промышленную палату, где гостей познакомили с промышленным и бизнес-потенциалом Тульского региона.По словам японской стороны, в настоящий момент благодаря двум лидерам отношения Россия-Япония резко меняются в лучшую сторону, и соответственно инвестиционный интерес со стороны одной из развитых экономик мира к нашей стране и Тульской области в частности стал более значительным.





Читать @gtrktula

















