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31.03.2017 12:34 В Туле определили перспективные площадки для строительства Вести-Тула





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Ведь место нынешних развалюх после сноса должны занять современные многоэтажки, социальные объекты, объекты инфраструктуры. На последнем заседании городской администрации определены перспективные площадки для будущего строительства: это территории в границах улиц Болдина - Мира, Мезенцева - Станиславского, Циолковского - переулок Шевченко, улиц Михеева - Перекопской, Пушкина - Терешковой в посёлке Ленинском, Фрунзе - Комсомольской, Транспортной - Автомобилистов в посёлке Скуратовском и ряд других.



Предполагается в ближайшее время обсудить конкретные предложения по застройке этих территорий. Кроме того, строители могут предложить другие площадки, воспользовавшись информацией сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ



В аварийном состоянии в Туле находится более 350 домов, в которых зарегистрированы 3600 семей на общей площади почти 100 тысяч квадратных метров. Аварийное жилье который год заботит городскую власть, в том числе и в плане более эффективного использования занятых им городских территорий.Ведь место нынешних развалюх после сноса должны занять современные многоэтажки, социальные объекты, объекты инфраструктуры. На последнем заседании городской администрации определены перспективные площадки для будущего строительства: это территории в границах улиц Болдина - Мира, Мезенцева - Станиславского, Циолковского - переулок Шевченко, улиц Михеева - Перекопской, Пушкина - Терешковой в посёлке Ленинском, Фрунзе - Комсомольской, Транспортной - Автомобилистов в посёлке Скуратовском и ряд других.Предполагается в ближайшее время обсудить конкретные предложения по застройке этих территорий. Кроме того, строители могут предложить другие площадки, воспользовавшись информацией сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ reformagkh.ru , где можно найти перечень домов в Туле, признанных аварийными.

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