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31.03.2017 11:17 В тульском Росреестре «трудоустроили» беспилотники Виталий Моторин





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Беспилотник взлетает в небо и приступает к работе. За полтора-два часа он, двигаясь по заданной траектории, отсканирует ближайшую деревеньку и ее окрестности. «У нас точность до 10 сантиметров, можно получить и большую», - говорит оператор беспилотного летательного аппарата Дмитрий Серкин.



Ситуация с нарушением земельного законодательства в Тульском регионе весьма серьезная, недаром она обсуждалась на уровне губернатора. Лишь за минувший год в региональное министерство земельных отношений поступили данные о более чем 600 нарушениях. Самые распространенные - самозахват земель и использование их не по назначению.



По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, «нередко на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства или жилищного строительства, организуются объекты коммерческого назначения – магазины, кафе, автосервисы, производства».



«Работа с активными гражданами должна продолжаться, но нужно переходить на новый уровень в вашей сфере. Для этого есть эффективные технические возможности», - пожелал губернатор Алексей Дюмин.



Беспилотники, от чьих камер ни один незаконный объект не укроется, уже поднимались в небо над Тулой, Ясногорским, Заокским и Алексинским районами. 3D-модели этих городов сейчас в разработке и будут похожи на эту, сделанную в Томске. На очереди - Новомосковск и Узловая, а полная карта Тульской области, по оценкам специалистов, будет готова к ноябрю этого года.



Руководитель проекта «Геоскан» Федор Солощенко рассказал, что «мы получим карту-основу, на которой будет видно все объекты инфраструктуры Тульской области – дома, поля, сельхозугодья».



При этом решение о законности того или иного объекта по-прежнему будет принимать человек. Специалистам Росреестра нужно будет сравнить фактические съемки со своими картами, и положение незаконных построек станет очевидно.



Начальник отдела геодезии и картографии Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина уверена, что «данная технология значительно ускорит процесс проведения проверок, увеличит эффективность государственного земельного надзора».



Впрочем, такие технологии заинтересовать могут не только Росреестр, но и, к примеру, коммунальщиков. Закрепив на беспилотнике тепловизор и наложив полученные данные на схему коммуникаций, станет ясно, на каких участках сетей уже есть микропротечки, а, значит, могут произойти и серьезные аварии.



Общая площадь Тульской области 24000 квадратных километров. По сути, все это поле для работы органов, занимающихся земельным надзором. Если раньше для выявления нарушений им приходилось объезжать эти площади на машине и обходить пешком, рассчитывая на редкую помощь сознательных граждан, то теперь ситуация изменится.Беспилотник взлетает в небо и приступает к работе. За полтора-два часа он, двигаясь по заданной траектории, отсканирует ближайшую деревеньку и ее окрестности. «У нас точность до 10 сантиметров, можно получить и большую», - говорит оператор беспилотного летательного аппарата Дмитрий Серкин.Ситуация с нарушением земельного законодательства в Тульском регионе весьма серьезная, недаром она обсуждалась на уровне губернатора. Лишь за минувший год в региональное министерство земельных отношений поступили данные о более чем 600 нарушениях. Самые распространенные - самозахват земель и использование их не по назначению.По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, «нередко на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства или жилищного строительства, организуются объекты коммерческого назначения – магазины, кафе, автосервисы, производства».«Работа с активными гражданами должна продолжаться, но нужно переходить на новый уровень в вашей сфере. Для этого есть эффективные технические возможности», - пожелал губернатор Алексей Дюмин.Беспилотники, от чьих камер ни один незаконный объект не укроется, уже поднимались в небо над Тулой, Ясногорским, Заокским и Алексинским районами. 3D-модели этих городов сейчас в разработке и будут похожи на эту, сделанную в Томске. На очереди - Новомосковск и Узловая, а полная карта Тульской области, по оценкам специалистов, будет готова к ноябрю этого года.Руководитель проекта «Геоскан» Федор Солощенко рассказал, что «мы получим карту-основу, на которой будет видно все объекты инфраструктуры Тульской области – дома, поля, сельхозугодья».При этом решение о законности того или иного объекта по-прежнему будет принимать человек. Специалистам Росреестра нужно будет сравнить фактические съемки со своими картами, и положение незаконных построек станет очевидно.Начальник отдела геодезии и картографии Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина уверена, что «данная технология значительно ускорит процесс проведения проверок, увеличит эффективность государственного земельного надзора».Впрочем, такие технологии заинтересовать могут не только Росреестр, но и, к примеру, коммунальщиков. Закрепив на беспилотнике тепловизор и наложив полученные данные на схему коммуникаций, станет ясно, на каких участках сетей уже есть микропротечки, а, значит, могут произойти и серьезные аварии.





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