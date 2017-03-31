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НОВОСТИ | Общество



31.03.2017 10:39 Прокурор Тульской области лично проверил, всё ли чисто на КМЗ
Вести-Тула

Прокурор Тульской области лично проверил, всё ли чисто на КМЗ

| фото |
Прокурор Тульской области лично продолжает проверку промышленных предприятий. 30 марта 2017 года он побывал на Косогорском металлургическом заводе. Жители регулярно жаловались на выбросы во время работы предприятия. По сведениям Росприроднадзора, из трех доменных печей только одна, самая мощная, имеет специальные фильтры. И то сейчас из-за снижения спроса на чугун она не работает.

Роспотребнадзор готовит иск в суд на КМЗ, чтобы обязать установить окончательную санитарно-защитную зону. То есть сейчас нет точных границ негативного воздействия завода. Есть претензии и по воде. В свое оправдание представители КМЗ рассказали о принимаемых мерах по минимизации нанесения вреда экологии и планах по исполнению всех предписаний, о чем прокурор предложил отчитаться и на Тульском экологическом форуме, который пройдет 5 апреля.

По словам Александра Козлова, «информация, которая будет составлена по итогам форума, будет представлена в генеральную прокуратуру, губернатору, главному федеральному инспектору, на нашем сайте. Люди должны знать о проблемах. От проблем не нужно убегать, надо их решать».
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