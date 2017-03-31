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НОВОСТИ | Общество



31.03.2017 10:17 Депутаты Тульской облдумы остались довольны отчётом главного полицейского региона
Олег Масальский

Депутаты Тульской облдумы остались довольны отчётом главного полицейского региона

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Руководство регионального управления МВД 30 марта 2017 года отчиталось о проделанной работе за прошлый год перед областными депутатами. По словам Сергея Галкина, уровень преступности в области в целом имеет тенденцию к снижению. Не допущено за прошлый год массовых беспорядков. Область по показателям вошла в четверку самых безопасных субъектов России.

Тема борьбы с нелегальным алкоголем в последнее время приобрела наибольший приоритет в работе полиции. По словам Галкина, «пресечена деятельность семи незаконных производств, восьми нелегальных оптовых складов, изъято 16 линий розлива, свыше 240 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции».

И если к работе полицейских у депутатов вопросов не возникло, то на часе контроля, посвященному Году экологии и мероприятиям, связанным с ним, у профильного министра спрашивали о многом. В том числе об особо охраняемых природных территориях. «Особо охраняемая природная территория в Тульской губернии составляет 0,27% от всей площади. Что дальше будем делать?» - поинтересовался председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов ответил, что «в этом году добавим 2000 гектаров в Щёкинском и Ленинском районах, в планах – дальнейшее увеличение площади особо охраняемых территорий. Прорабатываем Богородицкий район, собираемся включить и водные объекты, чтобы сохранить территории для наших потомков».

В Год экологии не останутся в стороне от проводимых мероприятий муниципалитеты. «Нашими районными администрациями в этом году запланирована большая работа. К ним могут и должны подключаться члены законодательного собрания», - сообщил депутат Тульской областной думы Николай Воробьёв

А в преддверии Дня Победы приятной новостью для арсеньевцев станет то, что ряду населенных пунктов этого муниципального образования присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести» за героизм, проявленный во время Великой Отечественной войны в ходе битвы под Москвой и операции на Орловско-Курской дуге.
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