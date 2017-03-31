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31.03.2017 09:49 Полпред президента в ЦФО Александр Беглов проверил исполнение майских указов в Тульской области Вести-Тула





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«В этом роботе встроены два датчика линии, в зависимости от того, черный цвет перед ними, белый или какой-то их оттенок выдают показания на микроконтролер. Микроконтролер командует колесами, повернуть их в ту или другую сторону», - поясняет Лев Провоторин. Он только в следующем году начнет изучать физику в школе, но уже в своем шестом классе может легко объяснить, по какому принципу работает ультразвуковой датчик – занятия в «Кванториуме» делают науку огромным миром, который, опираясь на правило буравчика и формулу силы тока, дает безграничный полет фантазии для тех, кто ищет. Наверное, поэтому пусто в этих аудиториях почти не бывает.



Технологии современные, но и без изоленты никак. Ну а куда без нее? Вещь незаменимая даже под лопастью квадрокоптера, шутят юные техники. Принимать новых обитателей «Кванториум» начнет с 1 сентября – сейчас аншлаг. Но совсем скоро занятная наука будет ближе для всех детей. Как рассказал губернатор Алексей Дюмин, «сейчас на базе этого «Ккванториума» образование пполучают 330 человек. Мы включаем в программу школьных учреждений технопарки – в них учатся 1300 человек. Мы понимаем, что это инициатива президента, мы ее поддерживаем. В центре Тулы на базе «Октавы» создается большой «Кванториум», где будет создана высшая технологическая школа».



Кинетический песок, образование торнадо в комнатных условиях, магниты, электричество – кроме тех, кто занимается в кружках «Кванториума» (здесь они называются квантами), здесь много и школьников, которые просто ходят сюда на экскурсию. «Хорошей учебы вам, ребята, учитесь хорошо! Мы заинтересованы, чтобы вы учились хорошо, потому что вы наши наследники, будете нам платить пенсию!» - сказал полпред президента в ЦФО Александр Беглов. Значит, за пенсию не стоит беспокоиться. С такими знаниями воспитанники «Кванториума» при ее начислении точно не наделают ошибок.



Сразу после «Кванториума» полпред отправился на Тульский молочный комбинат - предприятие, которое расширяет использование нашего главного гастрономического бренда – йогурты и творог со вкусом пряника гости города нередко приобретают в качестве сувенира. А у туляков свои запросы – жители оружейной столицы истосковались по деревенскому молоку, и фермерская линейка продукции – термостатная ряженка, цельное молоко исключительно от тульских буренок, зерненый творог - вполне удовлетворяет эту потребность.



А вот для тех, кто привык с изысканным сырам - продукт, который уже окрестили тульской «филадельфией» - мягкий творожный сыр с разными вкусами стал подспорьем в импортозамещении, раньше его закупали за рубежом. Кстати, уже в конце 2017 года в Туле начнут производить и благородные твердые сыры.



Завершил свою рабочую поездку в Тульскую область полпред президента страны в Щёкинском районе, где побывал на одном из сельхозпредприятий региона. Оценив его работу, он также обсудил проблемы в отрасли с крупнейшими производителями области. Основная цель визита Александра Беглова - это инспекция выполнения майских указов президента.



На примере племенного хозяйства «Лазаревское» Беглов отметил, что сегодня здесь есть главное - работа и достойная заработная плата. Также по его словам, Тульская область сегодня среди лидеров в привлечении инвестиций. Здесь находят нестандартные пути решения вопросов по созданию высококвалифицированных рабочих мест и обеспечения людей достойной зарплатой. Проблема местного самоуправления, вопросы ЖКХ, возрождение духовно-нравственного наследия сегодня все эти вопросы обсудили на самом высоком уровне.



«Алексей Геннадьевич упорно и настойчиво работает с Правительством Российской Федерации по разным отраслям, чтобы улучшить качество жизни населения, увеличить налогооблагаемую базу, повысить заработную плату, - сказал полпред Александр Беглов. – Вопросы, которые сегодня поднимались, касаются и других субъектов ЦФО. Будем помогать и совместно работать».



По словам губернатора Алексея Дюмина, «Александр Дмитриевич указал, где надо в ручном режиме надавить, в каких точках проблемы оголены, по каким вопросам нам нужно подтягиваться. Наша цель – реализовывать задачи, поставленные президентом, чтобы результат чувствовали жители».



Машины тут не только аплодируют и отдают честь, роботы, собранные и запрограммированные детьми, способны даже объезжать препятствия, двигаясь по заданной траектории.«В этом роботе встроены два датчика линии, в зависимости от того, черный цвет перед ними, белый или какой-то их оттенок выдают показания на микроконтролер. Микроконтролер командует колесами, повернуть их в ту или другую сторону», - поясняет Лев Провоторин. Он только в следующем году начнет изучать физику в школе, но уже в своем шестом классе может легко объяснить, по какому принципу работает ультразвуковой датчик – занятия в «Кванториуме» делают науку огромным миром, который, опираясь на правило буравчика и формулу силы тока, дает безграничный полет фантазии для тех, кто ищет. Наверное, поэтому пусто в этих аудиториях почти не бывает.Технологии современные, но и без изоленты никак. Ну а куда без нее? Вещь незаменимая даже под лопастью квадрокоптера, шутят юные техники. Принимать новых обитателей «Кванториум» начнет с 1 сентября – сейчас аншлаг. Но совсем скоро занятная наука будет ближе для всех детей. Как рассказал губернатор Алексей Дюмин, «сейчас на базе этого «Ккванториума» образование пполучают 330 человек. Мы включаем в программу школьных учреждений технопарки – в них учатся 1300 человек. Мы понимаем, что это инициатива президента, мы ее поддерживаем. В центре Тулы на базе «Октавы» создается большой «Кванториум», где будет создана высшая технологическая школа».Кинетический песок, образование торнадо в комнатных условиях, магниты, электричество – кроме тех, кто занимается в кружках «Кванториума» (здесь они называются квантами), здесь много и школьников, которые просто ходят сюда на экскурсию. «Хорошей учебы вам, ребята, учитесь хорошо! Мы заинтересованы, чтобы вы учились хорошо, потому что вы наши наследники, будете нам платить пенсию!» - сказал полпред президента в ЦФО Александр Беглов. Значит, за пенсию не стоит беспокоиться. С такими знаниями воспитанники «Кванториума» при ее начислении точно не наделают ошибок.Сразу после «Кванториума» полпред отправился на Тульский молочный комбинат - предприятие, которое расширяет использование нашего главного гастрономического бренда – йогурты и творог со вкусом пряника гости города нередко приобретают в качестве сувенира. А у туляков свои запросы – жители оружейной столицы истосковались по деревенскому молоку, и фермерская линейка продукции – термостатная ряженка, цельное молоко исключительно от тульских буренок, зерненый творог - вполне удовлетворяет эту потребность.А вот для тех, кто привык с изысканным сырам - продукт, который уже окрестили тульской «филадельфией» - мягкий творожный сыр с разными вкусами стал подспорьем в импортозамещении, раньше его закупали за рубежом. Кстати, уже в конце 2017 года в Туле начнут производить и благородные твердые сыры.Завершил свою рабочую поездку в Тульскую область полпред президента страны в Щёкинском районе, где побывал на одном из сельхозпредприятий региона. Оценив его работу, он также обсудил проблемы в отрасли с крупнейшими производителями области. Основная цель визита Александра Беглова - это инспекция выполнения майских указов президента.На примере племенного хозяйства «Лазаревское» Беглов отметил, что сегодня здесь есть главное - работа и достойная заработная плата. Также по его словам, Тульская область сегодня среди лидеров в привлечении инвестиций. Здесь находят нестандартные пути решения вопросов по созданию высококвалифицированных рабочих мест и обеспечения людей достойной зарплатой. Проблема местного самоуправления, вопросы ЖКХ, возрождение духовно-нравственного наследия сегодня все эти вопросы обсудили на самом высоком уровне.«Алексей Геннадьевич упорно и настойчиво работает с Правительством Российской Федерации по разным отраслям, чтобы улучшить качество жизни населения, увеличить налогооблагаемую базу, повысить заработную плату, - сказал полпред Александр Беглов. – Вопросы, которые сегодня поднимались, касаются и других субъектов ЦФО. Будем помогать и совместно работать».По словам губернатора Алексея Дюмина, «Александр Дмитриевич указал, где надо в ручном режиме надавить, в каких точках проблемы оголены, по каким вопросам нам нужно подтягиваться. Наша цель – реализовывать задачи, поставленные президентом, чтобы результат чувствовали жители».





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