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|30.03.2017 18:28 Тульская область показала положительные результаты в экономике
|Вести-Тула
Тульская область, несмотря на сложную ситуацию в стране, показала положительные результаты в экономике. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Григорий Лаврухин. Было отмечено, что область заняла 5 место в Центральном округе и 27 в России по объёму отгруженной продукции, который оценивается в 589 миллиардов рублей.
Эти показатели сделали традиционные отрасли - машиностроение, химическая и металлопродукция, электрооборудование, пищевая и лёгкая промышленность. Также неплохие показатели в строительстве: в 2016 году было введено 662 тысячи квадратных метров жилья, это третье место в ЦФО. Что касается уровня безработицы, то на сегодняшний день официальная цифра – 0,73%. Доходы населения тоже, как было сказано, подросли.
По словам Григория Лаврухина, «темп роста среднедушевых доходов населения за 2016 год составил 104,1%. Этот показатель лучше, чем в среднем по России и ЦФО. В Тульской области доходы сложились в сумме 27477 рублей. При этом мы вынуждены констатировать снижение реальных доходов населения. В регионе за счет опережающих темпов инфляции данный показатель снизился на 2,5%».
Прогнозы на 2017 год у регионального минэкономразвития положительные. Ожидается, что средняя заработная плата населения перешагнёт отметку в 30 тысяч рублей, увеличится объём сельхозпродукции, достигнув отметки 70 млрд. рублей. И не последнюю роль в этой динамике сыграют крупные инвестиционные проекты, которые уже реализуется на тульской земле. Предприятия дадут несколько тысяч новых рабочих мест. Объём инвестиций уже составил 112 млрд. рублей.
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