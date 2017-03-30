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30.03.2017 18:28 Тульская область показала положительные результаты в экономике Вести-Тула





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Эти показатели сделали традиционные отрасли - машиностроение, химическая и металлопродукция, электрооборудование, пищевая и лёгкая промышленность. Также неплохие показатели в строительстве: в 2016 году было введено 662 тысячи квадратных метров жилья, это третье место в ЦФО. Что касается уровня безработицы, то на сегодняшний день официальная цифра – 0,73%. Доходы населения тоже, как было сказано, подросли.



По словам Григория Лаврухина, «темп роста среднедушевых доходов населения за 2016 год составил 104,1%. Этот показатель лучше, чем в среднем по России и ЦФО. В Тульской области доходы сложились в сумме 27477 рублей. При этом мы вынуждены констатировать снижение реальных доходов населения. В регионе за счет опережающих темпов инфляции данный показатель снизился на 2,5%».



Прогнозы на 2017 год у регионального минэкономразвития положительные. Ожидается, что средняя заработная плата населения перешагнёт отметку в 30 тысяч рублей, увеличится объём сельхозпродукции, достигнув отметки 70 млрд. рублей. И не последнюю роль в этой динамике сыграют крупные инвестиционные проекты, которые уже реализуется на тульской земле. Предприятия дадут несколько тысяч новых рабочих мест. Объём инвестиций уже составил 112 млрд. рублей.



Тульская область, несмотря на сложную ситуацию в стране, показала положительные результаты в экономике. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Григорий Лаврухин. Было отмечено, что область заняла 5 место в Центральном округе и 27 в России по объёму отгруженной продукции, который оценивается в 589 миллиардов рублей.Эти показатели сделали традиционные отрасли - машиностроение, химическая и металлопродукция, электрооборудование, пищевая и лёгкая промышленность. Также неплохие показатели в строительстве: в 2016 году было введено 662 тысячи квадратных метров жилья, это третье место в ЦФО. Что касается уровня безработицы, то на сегодняшний день официальная цифра – 0,73%. Доходы населения тоже, как было сказано, подросли.По словам Григория Лаврухина, «темп роста среднедушевых доходов населения за 2016 год составил 104,1%. Этот показатель лучше, чем в среднем по России и ЦФО. В Тульской области доходы сложились в сумме 27477 рублей. При этом мы вынуждены констатировать снижение реальных доходов населения. В регионе за счет опережающих темпов инфляции данный показатель снизился на 2,5%».Прогнозы на 2017 год у регионального минэкономразвития положительные. Ожидается, что средняя заработная плата населения перешагнёт отметку в 30 тысяч рублей, увеличится объём сельхозпродукции, достигнув отметки 70 млрд. рублей. И не последнюю роль в этой динамике сыграют крупные инвестиционные проекты, которые уже реализуется на тульской земле. Предприятия дадут несколько тысяч новых рабочих мест. Объём инвестиций уже составил 112 млрд. рублей.







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