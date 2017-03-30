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НОВОСТИ | Общество



30.03.2017 15:35 В Тульской области увеличится площадь особо охраняемых территорий
Вести-Тула

В Тульской области увеличится площадь особо охраняемых территорий

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Депутаты Тульской областной думы провели 30 марта 2017 года очередное заседание, рассмотрев более 30 вопросов повестки дня. Региональные парламентарии так же заслушали доклад начальника Управления МВД России по Тульской области Сергея Галкина об итогах работы за прошедший год. Была отмечена положительная динамика по снижению ряда преступлений.

Тульская область вошла в число пяти самых безопасных регионов страны. На часе контроля обсуждались мероприятия, посвященные Году экологии. О них рассказал региональный профильный министр. В свою очередь депутаты имели возможность задать ряд вопросов. «Особо охраняемая природная территория в Тульской губернии составляет 0,27% от всей площади. Что дальше будем делать?» - поинтересовался председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов ответил, что «в этом году добавим 2000 гектаров в Щёкинском и Ленинском районах, в планах – дальнейшее увеличение площади особо охраняемых территорий. Прорабатываем Богородицкий район, собираемся включить и водные объекты, чтобы сохранить территории для наших потомков».
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