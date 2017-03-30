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|30.03.2017 13:20 Тульский областной художественный музей приглашает на выставку «Искусство Закавказья»
|"Вести-Тула"
Познакомиться с творчеством художников Закавказья с сегодняшнего дня можно будет в Тульском областном художественном музее. Здесь открывается новая экспозиция, в которой представлена живопись мастеров из Грузии, Армении и Азербайджана.
Как утверждают организаторы, искусство южных республик отличается колоритностью и красотой. В работах художников живёт яркая природа, люди, обычаи и нравы, история, вековые традиции. Кстати, эта экспозиция открывает целый цикл выставок, приуроченных к 95-летию образования СССР.
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