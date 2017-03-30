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|30.03.2017 13:15 Юные предприниматели собрались сегодня в здании Дворянского собрания
|"Вести-Тула"
Бижутерия, игрушки, посуда, мыло, кухонные принадлежности. Все это сделано умелыми руками детей. Ребята со всей Тульской области сегодня принимают участие фестивале школьных компаний в здании Дворянского собрания в Туле.
Помимо продажи своих поделок, ребята также и соревнуются в различных номинациях: лучшая презентация деятельности, лучшая пресс-конференция, лучший отчет и лучший бизнес-план.
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