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30.03.2017 13:10 Тульское предприятие привлекут к ответственности за помидоры "Вести-Тула"





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Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям установлен факт нарушения порядка ввоза подкарантинных, то есть которые могут быть носителями вредных организмов, томатов, весом более 15 тонн, на территорию Российской федерации из Казахстана. В ходе фитосанитарного контроля установлено, что вес груза, указанный в транспортных документах, не соответствует фактическому весу груза.





Представители тульского предприятия «Фрутаком» привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере семи тысяч рублей.Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям установлен факт нарушения порядка ввоза подкарантинных, то есть которые могут быть носителями вредных организмов, томатов, весом более 15 тонн, на территорию Российской федерации из Казахстана. В ходе фитосанитарного контроля установлено, что вес груза, указанный в транспортных документах, не соответствует фактическому весу груза.

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