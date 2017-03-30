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НОВОСТИ | Общество



30.03.2017 12:51 С «Народным бюджетом» щёкинцы строят большие планы
Алексей Ерёмин

С «Народным бюджетом» щёкинцы строят большие планы

| фото |
Забор у школы №12, что в городе Щёкино был построен ещё в 60-х годах прошлого века, с тех пор до наших дней остался лишь его скелет. Много лет на территории учебного учреждения выгуливали собак, выбрасывали мусор, собирались на посиделки.

Для безопасности школьников родители и учителя объединили усилия и собрания необходимую сумму для включения в программу. «У нас в школе прекрасный фруктовый сад, огромная земельная территория. Хотим поставить спортивную площадку. Главное же сейчас – антитеррористическая защищенность, поэтому забор был необходим», - рассказала директор учебного заведения Лариса Лакшина.

Активные жители Щёкинского района со своими предложениями неоднократно участвовали в конкурсной программе «Народного бюджета». По словам директора МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление Щёкинского района» Марины Бандуриной, «в 2016 году впервые участвовали в этом проекте - установлены три ограждения в образовательных учреждениях. В прошлом году освоили 4 миллиона рублей, в этом году выделено порядка 10 миллионов. Будут установлены ограждения в шести образовательных учреждениях, а в двух заменим оконные блоки».

В Щёкинском районе по программе «Народный бюджет-2016» был запланирован ремонт 35 объектов. В районном центре благоустроили парк «Лесная поляна» и парк городского Дворца культуры. Все работы по программе завершены в посёлке Первомайский, в МО «Крапивенское», «Яснополянское» и «Лазаревское». Начались работы по заявке, сформированной на этот год, а люди уже строят планы на год 2018-й.
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