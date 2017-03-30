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30.03.2017 12:00 В Туле подведут итоги конкурса «Равные возможности» "Вести-Тула"





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В нынешнем году творческое соревнование решили приурочить к 80-летию медицинского учреждения. Правда, как утверждают организаторы, для участия в конкурсе хорошо рисовать совсем не обязательно. Это арт-терапия, метод исцеления, обретения надежды, уверенности в себе, радости и счастья творчества.



Под руководством опытного психолога ребята учатся не только рисовать и лепить, но, прежде всего, общаться, находить общий язык со сверстниками.





Авторы самых ярких и необычных рисунков получат сегодня заслуженные награды. Итоги конкурса «Равные возможности» подведут в Центре детской психоневрологии.В нынешнем году творческое соревнование решили приурочить к 80-летию медицинского учреждения. Правда, как утверждают организаторы, для участия в конкурсе хорошо рисовать совсем не обязательно. Это арт-терапия, метод исцеления, обретения надежды, уверенности в себе, радости и счастья творчества.Под руководством опытного психолога ребята учатся не только рисовать и лепить, но, прежде всего, общаться, находить общий язык со сверстниками.

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