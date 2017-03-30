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|30.03.2017 11:32 Жители тульского дома стали «заложниками старины»
|Алина Фурсенко
Если раздвинуть завесу паутины, из этого окошка видна кусочек областная администрация и даже кусочек Кремля. Дом №4 в Денисовском переулке в Туле был построен в восемнадцатом веке и является памятником архитектуры. На втором этаже люди уже не живут лет 35, с тех пор как обвалилась вот эта балка, а вот на первом этаже люди продолжают жить, и жизни этой, в силу обстоятельств они не очень-то рады
В крошечной комнатушке Валентины Малышевой больше всего места занимает печка, но ее не топят уже много лет, может рухнуть. Пожалуй что только электроприборы отличают обстановку здесь от той, что была двести с лишним лет назад, когда построили дом. Другими благами цивилизации его жильцы не обзавелись и вероятно уже не обзаведутся. В 2006 году они узнали, что живут в уникальном памятники архитектуры – доме Сабининой, а потому не могут сделать элементарного ремонта без проведения специальных экспертиз.
Историки, в отличие от жителей, памятником дом называют без скептицизма. Жилых построек такого возраста в Туле – пересчитать по пальцам. «Еще в семнадцатом веке предки Сабининых встречаются среди тульских торговцев, владельцев лавок. Здесь очень интересная для Тулы планировка дома и белокаменный цоколь», - рассказывает историк-краевед Сергей Демидов.
Однако, как выглядел памятник в «расцвете лет» можно только предполагать, сейчас деревянную часть стены держат подпорки и даже крохи красоты для жителей – наказание. «Красиво – да, но топить приходится два раза в день, а если не топить, то сырость ужасная. Может это историческая ценность – но жизнь мне моя дороже», - говорить жительница дома Александра Борисова.
А вот закон к собственникам суров, частники есть частники – за их же беду людей могут штрафовать. Как рассказал начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Тульской области Денис Горецкий, «…бремя по содержанию и сохранению памятников, в соответствии с законодательством лежит на собственниках. В мае 2016 года в адрес собственников помещений в этот доме было выдано предписание о проведении технического обследования здания и последующем проведении первоочередных противоаварийных работ».
За экспертизу жители должны заплатить более ста тысяч рублей. Масштабы противоаварийных работ – это не один миллион. Что и говорить – жителям взять их неоткуда, они с удовольствием избавились бы от исторической ценности, как от тяжелой ноши. Однако желающих купить с обременением - не находится, а снять статус памятника не удастся до его полной утраты, вплоть до фундамента. Единственный вариант – признать дом аварийным, и если пенсионерам удастся дождаться переселения, то уникальный архитектурный объект станет головной болью уже городских властей.
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