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30.03.2017 11:32 Жители тульского дома стали «заложниками старины» Алина Фурсенко





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В крошечной комнатушке Валентины Малышевой больше всего места занимает печка, но ее не топят уже много лет, может рухнуть. Пожалуй что только электроприборы отличают обстановку здесь от той, что была двести с лишним лет назад, когда построили дом. Другими благами цивилизации его жильцы не обзавелись и вероятно уже не обзаведутся. В 2006 году они узнали, что живут в уникальном памятники архитектуры – доме Сабининой, а потому не могут сделать элементарного ремонта без проведения специальных экспертиз.



Историки, в отличие от жителей, памятником дом называют без скептицизма. Жилых построек такого возраста в Туле – пересчитать по пальцам. «Еще в семнадцатом веке предки Сабининых встречаются среди тульских торговцев, владельцев лавок. Здесь очень интересная для Тулы планировка дома и белокаменный цоколь», - рассказывает историк-краевед Сергей Демидов.



Однако, как выглядел памятник в «расцвете лет» можно только предполагать, сейчас деревянную часть стены держат подпорки и даже крохи красоты для жителей – наказание. «Красиво – да, но топить приходится два раза в день, а если не топить, то сырость ужасная. Может это историческая ценность – но жизнь мне моя дороже», - говорить жительница дома Александра Борисова.



А вот закон к собственникам суров, частники есть частники – за их же беду людей могут штрафовать. Как рассказал начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Тульской области Денис Горецкий, «…бремя по содержанию и сохранению памятников, в соответствии с законодательством лежит на собственниках. В мае 2016 года в адрес собственников помещений в этот доме было выдано предписание о проведении технического обследования здания и последующем проведении первоочередных противоаварийных работ».



За экспертизу жители должны заплатить более ста тысяч рублей. Масштабы противоаварийных работ – это не один миллион. Что и говорить – жителям взять их неоткуда, они с удовольствием избавились бы от исторической ценности, как от тяжелой ноши. Однако желающих купить с обременением - не находится, а снять статус памятника не удастся до его полной утраты, вплоть до фундамента. Единственный вариант – признать дом аварийным, и если пенсионерам удастся дождаться переселения, то уникальный архитектурный объект станет головной болью уже городских властей.



Если раздвинуть завесу паутины, из этого окошка видна кусочек областная администрация и даже кусочек Кремля. Дом №4 в Денисовском переулке в Туле был построен в восемнадцатом веке и является памятником архитектуры. На втором этаже люди уже не живут лет 35, с тех пор как обвалилась вот эта балка, а вот на первом этаже люди продолжают жить, и жизни этой, в силу обстоятельств они не очень-то радыВ крошечной комнатушке Валентины Малышевой больше всего места занимает печка, но ее не топят уже много лет, может рухнуть. Пожалуй что только электроприборы отличают обстановку здесь от той, что была двести с лишним лет назад, когда построили дом. Другими благами цивилизации его жильцы не обзавелись и вероятно уже не обзаведутся. В 2006 году они узнали, что живут в уникальном памятники архитектуры – доме Сабининой, а потому не могут сделать элементарного ремонта без проведения специальных экспертиз.Историки, в отличие от жителей, памятником дом называют без скептицизма. Жилых построек такого возраста в Туле – пересчитать по пальцам. «Еще в семнадцатом веке предки Сабининых встречаются среди тульских торговцев, владельцев лавок. Здесь очень интересная для Тулы планировка дома и белокаменный цоколь», - рассказывает историк-краевед Сергей Демидов.Однако, как выглядел памятник в «расцвете лет» можно только предполагать, сейчас деревянную часть стены держат подпорки и даже крохи красоты для жителей – наказание. «Красиво – да, но топить приходится два раза в день, а если не топить, то сырость ужасная. Может это историческая ценность – но жизнь мне моя дороже», - говорить жительница дома Александра Борисова.А вот закон к собственникам суров, частники есть частники – за их же беду людей могут штрафовать. Как рассказал начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Тульской области Денис Горецкий, «…бремя по содержанию и сохранению памятников, в соответствии с законодательством лежит на собственниках. В мае 2016 года в адрес собственников помещений в этот доме было выдано предписание о проведении технического обследования здания и последующем проведении первоочередных противоаварийных работ».За экспертизу жители должны заплатить более ста тысяч рублей. Масштабы противоаварийных работ – это не один миллион. Что и говорить – жителям взять их неоткуда, они с удовольствием избавились бы от исторической ценности, как от тяжелой ноши. Однако желающих купить с обременением - не находится, а снять статус памятника не удастся до его полной утраты, вплоть до фундамента. Единственный вариант – признать дом аварийным, и если пенсионерам удастся дождаться переселения, то уникальный архитектурный объект станет головной болью уже городских властей.









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