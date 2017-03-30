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НОВОСТИ | Общество



30.03.2017 11:07 В тульских МФЦ можно будет поменять водительское удостоверение
Олег Масальский



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Не проходит и года, чтобы в своде правил дорожного движения не происходило каких либо изменений. И вот одно из последних касается молодых водителей, стаж которых не превышает двух лет. Так, например, подобная категория автовладельцев отныне не сможет помочь сотоварищу, и откликнуться на просьбу «а не дёрнешь ли до автосервиса». Новыми правилами буксировка других транспортных средств для начинающих водителей под запретом, как и перевозка пассажиров на мототранспорте.

«Водительский стаж, необходимый для буксировки транспортных средств, должен составлять не менее двух лет. Кроме того, опознавательный знак «начинающий водитель» должен вешаться на автомобиль в обязательном порядке», - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области Александр Ларин.

А вот какие санкции предусмотрены за отсутствие знака «начинающий водитель», в тульском ГИБДД не уточняют. Хотя постановление правительства говорит о запрете эксплуатации автомобиля в этом случае и административных последствиях. В общем, жизнь покажет, помогут ли все эти нововведения снизить аварийность.

Ну а для водителей со стажем напротив жизнь немного облегчилась. Поменять удостоверения в связи со сроком давности или по другой причине теперь можно в любом отделении МФЦ, процедура та же что и в ГИБДД. По словам начальника отделения №11 МФЦ Зареченского района Тулы Ольги Осиповой, «…необходимо предоставить стандартный комплект документов. Это паспорт гражданина РФ, ранее выданное водительское удостоверение, медицинская справка и квитанция об оплате государственной пошлины. Сфотографироваться можно в МФЦ. Вся процедура получения водительского удостоверения займет пять рабочих дней».

Особенно эта услуга популярна в районах, но и среди туляков обращение в МФЦ по поводу замены водительского удостоверения оказалось куда удобнее, чем в подразделения МРЭУ. Кстати в МФЦ выдают водительские удостоверения и международного образца. И конечно не стоит забывать и молодым водителям и бывалым, есть ли знак на заднем стекле или нет. Взаимоуважение и соблюдение правил на дороге никто не отменял. И если об этом помнить аварий на дорогах станет меньше и без всяких нововведений.
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