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29.03.2017 18:09 Губернатор отправил в отставку министра здравоохранения Ольгу Аванесян Вести-Тула





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«По моей просьбе была приглашена министр здравоохранения, которая помогла нам разобраться и вскрыть болевые точки, - сказал Алексей Дюмин. - Здравоохранение – отрасль непростая, это касается всей России. У нас есть и определенные достижения, однако успехи по отдельным направлениям не могут служить оправданием проблемам в сфере управленческого звена. В результате управленческих просчетов у нас сложилась ситуация в первую очередь с первичной медицинской помощью, с профилактикой. Ольга Александровна, с учётом профессиональной общественной оценки я принял для себя решение о смене руководства министерства здравоохранения в Тульской области. Я вас благодарю за работу и желаю, чтобы вы себя нашли в жизни, а ваш опыт был бы востребован».



Отправлена в отставку министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян. Такое решение сообщил губернатор Алексей Дюмин на рабочей встрече с экс-главой ведомства. Губернатор отметил, что по его инициативе в последние несколько месяцев был проведен анализ положения дел в отрасли здравоохранения.«По моей просьбе была приглашена министр здравоохранения, которая помогла нам разобраться и вскрыть болевые точки, - сказал Алексей Дюмин. - Здравоохранение – отрасль непростая, это касается всей России. У нас есть и определенные достижения, однако успехи по отдельным направлениям не могут служить оправданием проблемам в сфере управленческого звена. В результате управленческих просчетов у нас сложилась ситуация в первую очередь с первичной медицинской помощью, с профилактикой. Ольга Александровна, с учётом профессиональной общественной оценки я принял для себя решение о смене руководства министерства здравоохранения в Тульской области. Я вас благодарю за работу и желаю, чтобы вы себя нашли в жизни, а ваш опыт был бы востребован».







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