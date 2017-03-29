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29.03.2017 16:48 В Тульской области трое детей отравились угарным газом
Вести-Тула

Предварительная причина происшествий - неисправность газовых колонок

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Два случая отравления угарным газом зарегистрировано в Тульской области за последние двое суток. В обоих пострадали дети. Так, в Киреевском районе были госпитализированы 11-летняя девочка и ее 9-месячная сестра. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки. Аналогичный случай произошел в Большой Туле. В больницу с признаками отравления угарным газом попала 11-летняя девочка.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова сообщила, что «Следственное управление обращается ко всем жителям региона с просьбой более внимательно и ответственно относиться к эксплуатации газового оборудования в квартирах и жилых домах, своевременно допускать представителей газовой службы для осмотра, самостоятельно не устанавливать газовые приборы, при возникновении неисправностей обращаться в соответствующие службы».













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