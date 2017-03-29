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|29.03.2017 15:49 Капремонт-2017 в Тульской области должен стартовать без проволочек
|Вести-Тула
Проекты и сметы по капитальному ремонту многоквартирных домов уже составлены, подрядчики определены. А, значит, начало их реализации не будет в этом году затянуто, как бывало раньше. Об этом на пресс-конференции 29 марта 2017 года сообщил директор областного Фонда капитального ремонта Константин Лопухов.
Всего в этом году планируют привести в порядок 1069 многоквартирных домов. А до 2043 года в программу включено чуть больше 10 с половиной тысяч многоэтажек. К тому же, на ремонты действует гарантия пять лет. А с нерадивыми подрядчиками сейчас пытаются бороться еще до начала проведения аукциона.
Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов сообщил: «Когда сейчас делаем предварительный отбор таких организаций, смотрим, был ли у них негативный опыт работы с Фондом капремонта. Если был, то это причина не включить их в пул поставщиков, которые имеют право на проведение капитального ремонта. Мы ведем претензионную работу с подрядными организациями. На сегодняшний момент положительных решений суда есть на 12 миллионов рублей».
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