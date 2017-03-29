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НОВОСТИ | Общество



29.03.2017 13:42 На карте свалок России появились новые тульские объекты
"Вести-Тула"



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На карте свалок России прибавление. Ещё две несанкционированные помойки отметили жители нашего региона. Первая находится совсем рядом с новым строящимся микрорайоном «Левобережный». Там активистами Общероссийского народного фронта обнаружен различный мусор, который складируется на площади приблизительно 300 квадратных метров. Причем, до реки Упы от этого места всего 150-200 метров.

«Мы обнаружили отходы всех классов опасности. Начиная от бытового и строительного мусора, до пенопласта, пластика, резины. Все это с осадками будет попадать непосредственно в Упу», - говорит координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», председатель регионального отделения «Центр экологической политики и культуры РФ» Михаил Буденков.

С серьёзной проблемой загрязнения водных ресурсов, включая и родники, столкнулись и жители Привокзального района. Там, в районе деревни Раздолки на месте старого навозохранилища уже несколько лет растут горы мусора. Жители близлежащих деревень обратились к главе района, в городскую администрацию.

















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