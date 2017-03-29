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29.03.2017 12:03 В Ясногорском районе в ДТП погибли две женщины
"Вести-Тула"



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Накануне вечером в Ясногорском районе женщина 1982 года рождения на автомобиле «Деу Матиз» совершила столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком «МАН» с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Дэу Матиз» от полученных травм скончались на месте.

В этот же день на территории базы отдыха в Заокском районе женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля - семилетняя девочка. С различными травмами она была доставлена в районную больницу. На момент ДТП девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности без использования специального детского удерживающего устройства.
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