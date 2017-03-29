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|29.03.2017 11:35 Микрорайон «Левобережный» и Пролетарский округ свяжет новый автобусный маршрут
|"Вести-Тула"
В Туле появится новый автобусный маршрут №5. Он свяжет микрорайон Левобережный и Пролетарский округ. Движение будет осуществляться по улицам: Оборонная, Советская, Пролетарская, Ложевая, Металлургов, Чаплыгина, Кутузова, Вильямса.Интервал работы в час пик составит 28 минут.
Также принято решение изменить схему движения автобуса маршрута №1. Он будет ходить от «Горельских выселок» до Городского кладбища №3. Интервал движения – семь минут.
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