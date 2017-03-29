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29.03.2017 11:09 В тульском цирке можно увидеть зеброидов Виктория Живейнова





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В этой программе все пропитано экзотикой. Вот, например, ямайский балет. Волей-неволей под дробь тамтамов не усидишь на месте и пустишься в пляс. Вы увидите и захватывающее дух выступление воздушных гимнастов, и ловких жонглеров (кстати, наших земляков), и акробатов и многое-многое другое.

«Кроме драконов и слонов, участвуют все!»- утверждает руководитель новой цирковой программы Ренат Касеев. И действительно, на арене кого только нет! Например, зеброиды. Слышали о таких экзотических животных? Только в цирке и можно познакомиться с ними. Но, конечно, детвору ждут и шустрые собачки, и крокодил, который солнце не проглотил и умеет выполнять команды дрессировщика, и огромные и очень добрые верблюды.В этой программе все пропитано экзотикой. Вот, например, ямайский балет. Волей-неволей под дробь тамтамов не усидишь на месте и пустишься в пляс. Вы увидите и захватывающее дух выступление воздушных гимнастов, и ловких жонглеров (кстати, наших земляков), и акробатов и многое-многое другое.









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