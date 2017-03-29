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29.03.2017 11:00 Жителю Киреевского района грозит лишение свободы за продажу зараженного мяса
"Вести-Тула"



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До двух лет лишения свободы грозит мужчине, по чьей вине, как предполагает следствие, в Киреевском районе местные жители были заражены трихинеллёзом. Сейчас завершено расследование уголовного дела. Двадцатишестилетний молодой человек обвиняется в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья человека.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…в ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый нарушил законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, самостоятельно произвел убой и последующую реализацию мяса свиней. В результате продажи продукции, четырнадцать жителей Киреевского района заболели трихинеллёзом».
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