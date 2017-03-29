НОВОСТИ | Происшествия







29.03.2017 10:43 В Туле узбек обложил данью своих соотечественников Виталий Моторин





| фото |



В узбекской диаспоре Тулы Исажанова знают хорошо. Официально он руководитель общественной организации, которая должна защищать права мигрантов. По факту, он сам же эти права и нарушал, считают правоохранительные органы. По их версии от своих небольших зарплат запуганные им работники отдавали вымогателю по 10-13 процентов. Вместе с ним задержали и предполагаемого подельника.



Трудовые мигранты из Средней Азии по большей части в роскоши не купаются. Проблему с жильем решают, снимая квартиру попроще. Часто хрущевку или сталинку, на пять-шесть, иногда и больше человек, так дешевле. Но Исажанов явно не из этого числа. Себе он отстроил настоящий особняк в несколько этажей, просторными комнатами, и беседками на улице. Да и при задержании его поставили лицом к достаточно недешевой машине. При этом брал он деньги с тех, кто находился в России и работал абсолютно законно.



Чтобы разъяснить этим мигрантам их настоящие права в Тулу приехал председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев. «Наша задача не только выявлять таких «черных бригадиров», посредников, представителей криминальных структур, но и возвращать трудовых мигрантов в правовое поле», - говорит Худайбердиев.



Он же объяснил, почему подобное вымогательство вообще стало возможно. Законов многие приезжие не знают, а доверие и уважение к старшим у народов Средней Азии - почти закон. Теперь тот, кто этим доверием злоупотреблял, по решению суда заключен под стражу.



На простейшие вопросы Талиб Исажанов внятно ответить не может. На этом предприятии он не трудоустроен, и официальных оснований находиться на территории у него нет. Зачем он сюда приезжает, рассказывают работающие здесь трудовые мигранты. По их словам он вымогал у них деньги.В узбекской диаспоре Тулы Исажанова знают хорошо. Официально он руководитель общественной организации, которая должна защищать права мигрантов. По факту, он сам же эти права и нарушал, считают правоохранительные органы. По их версии от своих небольших зарплат запуганные им работники отдавали вымогателю по 10-13 процентов. Вместе с ним задержали и предполагаемого подельника.Трудовые мигранты из Средней Азии по большей части в роскоши не купаются. Проблему с жильем решают, снимая квартиру попроще. Часто хрущевку или сталинку, на пять-шесть, иногда и больше человек, так дешевле. Но Исажанов явно не из этого числа. Себе он отстроил настоящий особняк в несколько этажей, просторными комнатами, и беседками на улице. Да и при задержании его поставили лицом к достаточно недешевой машине. При этом брал он деньги с тех, кто находился в России и работал абсолютно законно.Чтобы разъяснить этим мигрантам их настоящие права в Тулу приехал председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев. «Наша задача не только выявлять таких «черных бригадиров», посредников, представителей криминальных структур, но и возвращать трудовых мигрантов в правовое поле», - говорит Худайбердиев.Он же объяснил, почему подобное вымогательство вообще стало возможно. Законов многие приезжие не знают, а доверие и уважение к старшим у народов Средней Азии - почти закон. Теперь тот, кто этим доверием злоупотреблял, по решению суда заключен под стражу.









Читать @gtrktula



















