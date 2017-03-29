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29.03.2017 10:24 По мосту через Красивую Мечу пустили транспорт весом до 3,5 тонн Полина Ермолаева





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«Прежде всего, люди будут быстрее добираться до работы. Из-за закрытия моста через Красивую Мечу людям приходилось добираться в объезд, а это больше на 10-15 километров. В результате вырос тариф на пассажирские перевозки до 42 рублей», - рассказывает глава администрации муниципального образования Ефремовский район Сергей Балтабаев.



Сработали быстро. Сегодня кроме видимых результатов труда, есть и то, что скрыто от некомпетентного взгляда, но весьма глобально по сути. Уже сделан перенос коммуникаций с проколом под Красивую Мечу. И если для того, чтоб подлатать существующий мост потребовалось порядка 5 миллионов рублей, то для подготовки к строительству новой переправы, ушло в два раза больше. Но главное не во вложенных средствах, а в том, что выход из непростой для города ситуации найден.



«Проектная кантора разработала этот проект. Мы этот проект реализовали. В настоящее время открыт проезд для транспорта весом до 3,5 тонн», - говорит главный инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.

Пока новый мост только в процессе строительства, реализованный аварийно-восстановительный проект уже сегодня поможет связать центр Ефремова и тот самый берег, на который ежедневно стремятся попасть не только 1300 сотрудников крупных промышленных предприятий, но и жителей 7 деревень.



Глядя на хлипкую и довольно узкую конструкцию и железо-бетонный хлам возле нее, человек, впервые оказавшийся в Ефремове, скорее всего, недоумевал бы – чему же радоваться, ведь реверсивное движение, да еще с большим ограничением по размеру и весу автомобиля – не выход. А для местных жителей отсутствие этой переправы в течении пяти последних месяцев, было весомой проблемой.«Прежде всего, люди будут быстрее добираться до работы. Из-за закрытия моста через Красивую Мечу людям приходилось добираться в объезд, а это больше на 10-15 километров. В результате вырос тариф на пассажирские перевозки до 42 рублей», - рассказывает глава администрации муниципального образования Ефремовский район Сергей Балтабаев.Сработали быстро. Сегодня кроме видимых результатов труда, есть и то, что скрыто от некомпетентного взгляда, но весьма глобально по сути. Уже сделан перенос коммуникаций с проколом под Красивую Мечу. И если для того, чтоб подлатать существующий мост потребовалось порядка 5 миллионов рублей, то для подготовки к строительству новой переправы, ушло в два раза больше. Но главное не во вложенных средствах, а в том, что выход из непростой для города ситуации найден.«Проектная кантора разработала этот проект. Мы этот проект реализовали. В настоящее время открыт проезд для транспорта весом до 3,5 тонн», - говорит главный инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.Пока новый мост только в процессе строительства, реализованный аварийно-восстановительный проект уже сегодня поможет связать центр Ефремова и тот самый берег, на который ежедневно стремятся попасть не только 1300 сотрудников крупных промышленных предприятий, но и жителей 7 деревень.











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