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28.03.2017 19:31 Жители Донского вывели свою разбитую дорогу в лидеры голосования на сайте ОНФ Светлана Ковалькова





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Именно эта дорога стала лидером на карте разбитых дорог проекта Общероссийского народного фронта. Более тысячи голосов отдали жители Донского, чтобы именно на эту проезжую часть обратили внимание активисты ОНФ. Представитель Общероссийского народного фронта в Тульской области Семён Тетерин рассказал, что «на граждан, как говорят жители, местная администрация не реагирует. Поэтому Народный фронт будет реагировать, смотреть и контролировать всю эту ситуацию».



Общественники в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» проводят рейды по всему региону. Они осматривают улицы, состоянием которых особенно недовольны жители.



В планах местной администрации на этот год за счет бюджета ремонт порядка 20 дорог. Одной из первых сделают центральную - улицу Октябрьскую. Заместитель главы администрации муниципального образования город Донской по вопросам жизнеобеспечения Юрий Леонов говорит, что «бюджет рассчитан на эффективное использование. В первую очередь должны ремонтировать подъезды к социальной инфраструктуре, дороги, по которым ходит пассажирский автотранспорт. Улица Калинина – это дорога частного сектора. Жителям предложили поучаствовать в программе «Народный бюджет». Пока они заинтересованность не проявляют».



А жителям, чтобы отсыпать эту дорогу щебнем, за счет средств программы «Народный бюджет», нужно собрать 120 тысяч рублей. С каждого дома получается по 6000 рублей. Если укладывать асфальт - затраты увеличатся в четыре раза. Так что, похоже, что эта дорога еще долго будет выделяться на спецкарте Народного фронта.



Дорога на улице Калинина в Донском не ремонтировалась около 40 лет. И люди пытаюсь хоть как-то исправить ситуацию собственными силами. То подсыпят щебёнки, то уложат кирпичи. Помогает, правда, ненадолго.Именно эта дорога стала лидером на карте разбитых дорог проекта Общероссийского народного фронта. Более тысячи голосов отдали жители Донского, чтобы именно на эту проезжую часть обратили внимание активисты ОНФ. Представитель Общероссийского народного фронта в Тульской области Семён Тетерин рассказал, что «на граждан, как говорят жители, местная администрация не реагирует. Поэтому Народный фронт будет реагировать, смотреть и контролировать всю эту ситуацию».Общественники в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» проводят рейды по всему региону. Они осматривают улицы, состоянием которых особенно недовольны жители.В планах местной администрации на этот год за счет бюджета ремонт порядка 20 дорог. Одной из первых сделают центральную - улицу Октябрьскую. Заместитель главы администрации муниципального образования город Донской по вопросам жизнеобеспечения Юрий Леонов говорит, что «бюджет рассчитан на эффективное использование. В первую очередь должны ремонтировать подъезды к социальной инфраструктуре, дороги, по которым ходит пассажирский автотранспорт. Улица Калинина – это дорога частного сектора. Жителям предложили поучаствовать в программе «Народный бюджет». Пока они заинтересованность не проявляют».А жителям, чтобы отсыпать эту дорогу щебнем, за счет средств программы «Народный бюджет», нужно собрать 120 тысяч рублей. С каждого дома получается по 6000 рублей. Если укладывать асфальт - затраты увеличатся в четыре раза. Так что, похоже, что эта дорога еще долго будет выделяться на спецкарте Народного фронта.





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