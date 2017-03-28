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28.03.2017 19:13 Тульские приставы пристально следят за коллекторами Вести-Тула





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В новом законе прописано, что коллекторы не могут звонить должнику ночью, портить имущество устрашающими надписями, угрожать жизни и здоровью, скрывать номер, использовать нецензурную брань. В случае нарушения закона туляки могут обратиться в службу судебных приставов с просьбой провести проверку. Правда, провести ее смогут только в том случае, если коллекторское агентство зарегистрировано в нашем регионе.



Официально в Туле работает только один филиал компании «Первое коллекторское бюро», по всей стране таких агентств 59. Как сообщила заместитель руководителя УФССП России по Тульской области Ирина Криволапова, «пока на территории Тульской области глобальных нарушений со стороны коллекторских агентств допущено не было. За первый квартал текущего года у нас поступило всего 16 обращений от граждан на нарушение 230 федерального закона в части увеличения количества допустимых звонков».



Коллекторы могут звонить должнику не чаще одного раза в день, а встречаться лично - не чаще раза в неделю. C 1 января работу коллекторских агентств контролирует 230-й федеральный закон, а следят за его соблюдением судебные приставы. Теперь именно они вправе наказать крупными административными штрафами тех, кто в попытках взыскать долг перестарался.В новом законе прописано, что коллекторы не могут звонить должнику ночью, портить имущество устрашающими надписями, угрожать жизни и здоровью, скрывать номер, использовать нецензурную брань. В случае нарушения закона туляки могут обратиться в службу судебных приставов с просьбой провести проверку. Правда, провести ее смогут только в том случае, если коллекторское агентство зарегистрировано в нашем регионе.Официально в Туле работает только один филиал компании «Первое коллекторское бюро», по всей стране таких агентств 59. Как сообщила заместитель руководителя УФССП России по Тульской области Ирина Криволапова, «пока на территории Тульской области глобальных нарушений со стороны коллекторских агентств допущено не было. За первый квартал текущего года у нас поступило всего 16 обращений от граждан на нарушение 230 федерального закона в части увеличения количества допустимых звонков».





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