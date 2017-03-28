Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



28.03.2017 18:43 Сотрудники ГТРК «Тула» стали немного ближе к космосу
Елена Панова

Некоторым сотрудникам ГТРК «Тула» посчастливилось побывать в Звёздном городке

| фото |
Космос рядом. Ну, или почти. В это хочется верить, когда оказываешься здесь, в самом сердце отечественной космонавтики - в Звёздном городке. Когда-то территория его была закрытой, въезд только по спецпропускам. Теперь здесь живут и гражданские. А в сам Центр подготовки космонавтов водят экскурсии.

Почти все экспонаты действующие. Здесь установлены тренажеры, имитирующие космическую технику. Вот корабль «Союз-М» - в нем отрабатывают штатные режимы по выведению, стыковке, спуску с орбиты. «Это довольно тесная для трех человек капсула, но для нас, космонавтом, важен не критерий комфортности, а критерий безопасности. Это абсолютно надёжный корабль, который последние 40 лет летает без приключений», - рассказал лётчик-космонавт, Герой России Сергей Залётин.

А вот макет легендарной советско-российской орбитальной станции «Мир». На ней в 2000 году космонавт Сергей Залётин провел 72 дня. За это время он совершил выход в открытый космос, который длился пять часов. По его словам, пять земных часов и космических не сопоставимы как земля и небо. Там, в космосе, они мелькают как пять минут. Ну и, конечно, быт космонавтов в невесомости – это что-то совсем невероятное.

«Когда космонавт идёт ко сну, он влетает в эту каюту. На стенке находится спальный мешок. Влетаешь в него, расслабляешься и позе эмбриона на стеночке засыпаешь», - продолжает экскурсию Сергей Залётин.

Сейчас в Центр подготовки космонавтов можно приехать на экскурсию. Конечно, предварительно её нужно согласовать.

На самой территории Звёздного городка тоже немало уникальных экспонатов. Вот на этом «Миг-15» проходил подготовку первый космонавт планеты – Юрий Гагарин. Машина не использовалась с 70-х годов и всё это время просто стояла на закрытой территории. Пару лет назад самолёт отреставрировали и установили в Звёздном городке.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.