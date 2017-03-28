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28.03.2017 18:43 Сотрудники ГТРК «Тула» стали немного ближе к космосу Елена Панова





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Почти все экспонаты действующие. Здесь установлены тренажеры, имитирующие космическую технику. Вот корабль «Союз-М» - в нем отрабатывают штатные режимы по выведению, стыковке, спуску с орбиты. «Это довольно тесная для трех человек капсула, но для нас, космонавтом, важен не критерий комфортности, а критерий безопасности. Это абсолютно надёжный корабль, который последние 40 лет летает без приключений», - рассказал лётчик-космонавт, Герой России Сергей Залётин.



А вот макет легендарной советско-российской орбитальной станции «Мир». На ней в 2000 году космонавт Сергей Залётин провел 72 дня. За это время он совершил выход в открытый космос, который длился пять часов. По его словам, пять земных часов и космических не сопоставимы как земля и небо. Там, в космосе, они мелькают как пять минут. Ну и, конечно, быт космонавтов в невесомости – это что-то совсем невероятное.



«Когда космонавт идёт ко сну, он влетает в эту каюту. На стенке находится спальный мешок. Влетаешь в него, расслабляешься и позе эмбриона на стеночке засыпаешь», - продолжает экскурсию Сергей Залётин.



Сейчас в Центр подготовки космонавтов можно приехать на экскурсию. Конечно, предварительно её нужно согласовать.



На самой территории Звёздного городка тоже немало уникальных экспонатов. Вот на этом «Миг-15» проходил подготовку первый космонавт планеты – Юрий Гагарин. Машина не использовалась с 70-х годов и всё это время просто стояла на закрытой территории. Пару лет назад самолёт отреставрировали и установили в Звёздном городке.



Космос рядом. Ну, или почти. В это хочется верить, когда оказываешься здесь, в самом сердце отечественной космонавтики - в Звёздном городке. Когда-то территория его была закрытой, въезд только по спецпропускам. Теперь здесь живут и гражданские. А в сам Центр подготовки космонавтов водят экскурсии.Почти все экспонаты действующие. Здесь установлены тренажеры, имитирующие космическую технику. Вот корабль «Союз-М» - в нем отрабатывают штатные режимы по выведению, стыковке, спуску с орбиты. «Это довольно тесная для трех человек капсула, но для нас, космонавтом, важен не критерий комфортности, а критерий безопасности. Это абсолютно надёжный корабль, который последние 40 лет летает без приключений», - рассказал лётчик-космонавт, Герой России Сергей Залётин.А вот макет легендарной советско-российской орбитальной станции «Мир». На ней в 2000 году космонавт Сергей Залётин провел 72 дня. За это время он совершил выход в открытый космос, который длился пять часов. По его словам, пять земных часов и космических не сопоставимы как земля и небо. Там, в космосе, они мелькают как пять минут. Ну и, конечно, быт космонавтов в невесомости – это что-то совсем невероятное.«Когда космонавт идёт ко сну, он влетает в эту каюту. На стенке находится спальный мешок. Влетаешь в него, расслабляешься и позе эмбриона на стеночке засыпаешь», - продолжает экскурсию Сергей Залётин.Сейчас в Центр подготовки космонавтов можно приехать на экскурсию. Конечно, предварительно её нужно согласовать.На самой территории Звёздного городка тоже немало уникальных экспонатов. Вот на этом «Миг-15» проходил подготовку первый космонавт планеты – Юрий Гагарин. Машина не использовалась с 70-х годов и всё это время просто стояла на закрытой территории. Пару лет назад самолёт отреставрировали и установили в Звёздном городке.





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