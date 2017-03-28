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|28.03.2017 18:15 Циклон будет хозяйничать в Тульской области до вечера среды
|Вести-Тула
То снег с дождём, то солнце, то почти шквалистый ветер., периодически начинается снежная буря. Пришедший в наш регион циклон, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет хозяйничать здесь ещё и завтра. До позднего вечера 29 марта на территории области ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
По-прежнему высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с падением деревьев, слабоукреплённых рекламных конструкций, возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения и дорожно-транспортные происшествия.
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