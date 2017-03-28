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28.03.2017 16:57 В Тульской области можно заработать деньги на благоустройство дворов Вести-Тула





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В этом году будут определены около 150 победителей со всего региона. Работы ориентировочно начнутся с 20 апреля, а завершатся 5 мая. Жюри будет учитывать и количество занятых жителей, и разнообразие выполненных работ. Сражаться за призовое место стоит, ведь вознаграждение - дальнейшее благоустройство двора. Жителям, занявшим первое место, выделят до 150 тысяч рублей.



Как сообщил министр внутренней политики и местного самоуправления Тульской области Антон Агеев, «второе место – до 120 тысяч, третье – до 100 тысяч рублей. На эти суммы жители могут выбрать элементы благоустройства на своё усмотрение. Основной критерий – проведение общего собрания, на котором жители должны решить, что они хотят сделать».



Навести порядок во дворах можно и во время субботников. Первый в этом году пройдет 8 апреля. Инвентарем жителей обеспечат управляющие компании, также на их совести и организованный вывоз мешков с мусором после уборки.



В Туле стартует конкурс «Чистый дом, чистый двор, чистый регион». Как стало известно на брифинге для тульских журналистов, первые заявки на него уже начинают поступать. Для участия нужно просто навести порядок на территории возле многоэтажки, высадить кустарники, цветы, облагородить территорию и подать заявку на участие в конкурсе в администрацию муниципального образования.В этом году будут определены около 150 победителей со всего региона. Работы ориентировочно начнутся с 20 апреля, а завершатся 5 мая. Жюри будет учитывать и количество занятых жителей, и разнообразие выполненных работ. Сражаться за призовое место стоит, ведь вознаграждение - дальнейшее благоустройство двора. Жителям, занявшим первое место, выделят до 150 тысяч рублей.Как сообщил министр внутренней политики и местного самоуправления Тульской области Антон Агеев, «второе место – до 120 тысяч, третье – до 100 тысяч рублей. На эти суммы жители могут выбрать элементы благоустройства на своё усмотрение. Основной критерий – проведение общего собрания, на котором жители должны решить, что они хотят сделать».Навести порядок во дворах можно и во время субботников. Первый в этом году пройдет 8 апреля. Инвентарем жителей обеспечат управляющие компании, также на их совести и организованный вывоз мешков с мусором после уборки.





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