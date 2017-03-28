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НОВОСТИ | Общество



28.03.2017 16:28 Для семей с детьми-инвалидами в Туле прошёл форум «Особое детство»
Вести-Тула

Для семей с детьми-инвалидами в Туле прошёл форум «Особое детство»

| фото |
Сегодня впервые в Тульской области прошел форум «Особое детство». Он был организован специально для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Дело в том, что зачастую такие семьи варятся в собственном соку и даже не знают, какие у них есть права и какие им положены льготы. А доступная среда, о которой все говорят, на самом деле не всегда доступна.

Число детей с ограниченными возможностями у нас неумолимо растет, только в этом году их стало на 618 больше. Всего в регионе насчитывается почти 4500 детей-инвалидов. На форуме происходило не только обсуждение актуальных проблем родителей с особыми детьми, но и работали консультативные площадки. На них можно было получить ответы на волнующие вопросы, связанные с лечением, социализацией, образованием, социальной защитой детей с ограниченными возможностями здоровья.
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