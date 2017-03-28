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НОВОСТИ | Общество



28.03.2017 16:11 Намибия захотела сотрудничать с Тульской областью
Вести-Тула

Намибия захотела сотрудничать с Тульской областью

| фото |
Виноград, отменная телятина и качественная рыба. Всё это готово поставлять в Тульскую область африканское государство Намибия. Сегодня в Тульской торгово-промышленной палате прошла встреча с чрезвычайным полномочным послом Республики Ндали Че Камати.

В настоящее время Намибия и наш регион уже являются экономическими партнерами по ряду направлений с ежегодным оборотом более 100 миллионов долларов. Однако в сложившейся политической и экономической мировой обстановке такое развивающиеся государство как Намибия заинтересовано в более тесном контакте с российскими партерами и по более широкому кругу вопросов, которые правительство Тульской области обещало проработать в самое ближайшее время.

Посол Ндали Че Камати сообщил: «Мы сейчас остро нуждаемся в реконструкции наших железных дорог, которые строили еще в начале 20 века. Наше государство готово оплачивать проекты по строительству жилья на территории республики. А в плане импорта мы заинтересованы в покупке сельхозпродукции и особенно меда, медицинского оборудования и техники. Причем выстроить нашу экономическую деятельность с Тульским регионом хотелось бы напрямую, а не как в настоящее время через ЮАР».
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