НОВОСТИ | Общество







28.03.2017 12:22 В Туле пройдет моноспектакль о Фаине Раневской "Вести-Тула"





| фото |



Впервые в рамках театральной недели пройдет класс-концерт с показом игры в «животных» и «ожившие предметы», этюдных работ. И сегодня в 18 часов можно увидеть моноспектакль о Фаине Раневской «Записки о неизвестной душе известной актрисы». Вход свободный.





Фестиваль премьер, посвященный Международному дню театра, проходит в эти дни в Тульском колледже культуры и искусств. В этом году свое творчество представляют не только студенты самого колледжа, но и театральный коллектив из Ясногорской школы искусств имени Мусоргского «Кукарямба» - лауреат Международного детско-юношеского конкурса театральных коллективов в Берлине.Впервые в рамках театральной недели пройдет класс-концерт с показом игры в «животных» и «ожившие предметы», этюдных работ. И сегодня в 18 часов можно увидеть моноспектакль о Фаине Раневской «Записки о неизвестной душе известной актрисы». Вход свободный.

Читать @gtrktula

















