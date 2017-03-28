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28.03.2017 12:10 Юная спортсменка из Новомосковска примет участие в первенстве Европы "Вести-Тула"





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За четыре года занятий Вика выиграла кубок Мира по тхэквондо в Будапеште, победила на первенстве России и теперь представит нашу страну на Европейских соревнованиях в Болгарии. Как рассказал президент Тульской областной федерации тхэквондо Джахангир Сабуров, «…Виктория тренируется шесть раз в неделю. Перед ответственными соревнованиями тренировки проходят дважды в день. Это очень большая нагрузка».



Юная чемпионка по тхэквондо из Новомосковска примет участие в первенстве Европы. Четырнадцатилетняя Виктория Романова - один из самых талантливых в России бойцов этого вида спорта среди юниоров. Областные и районные соревнования она уже давно считает лишь разминкой.За четыре года занятий Вика выиграла кубок Мира по тхэквондо в Будапеште, победила на первенстве России и теперь представит нашу страну на Европейских соревнованиях в Болгарии. Как рассказал президент Тульской областной федерации тхэквондо Джахангир Сабуров, «…Виктория тренируется шесть раз в неделю. Перед ответственными соревнованиями тренировки проходят дважды в день. Это очень большая нагрузка».













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