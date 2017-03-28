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28.03.2017 11:49 Тульские охотники провели тренировку перед сезоном Виталий Моторин





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Стрелять нужно из положения стоя, сидя, и даже из лодки, откуда-то то и дело доносится записанное на пленку утиное крякание. Для любителей охоты - полное погружение в атмосферу погони за добычей. Набить руку перед весенним сезоном на эти соревнования приехали 80 человек изо всех районов области.



«Такие соревнования помогают совершенствовать технику стрельбы. Ведь в охоте, как и в любом деле, главное – тренировка», - говорит участник соревнований по стрельбе среди любителей Александр Прокудин.



Любителю достаточно делать по 50-100 выстрелов в неделю, чтобы не упасть в грязь лицом перед друзьями на охоте. Профессионалы делают от 15 до 50 тысяч выстрелов в год и такие стрелки здесь тоже были. Готовились к первенству России.



Охота удовольствие не из дешевых. Впрочем, стоимость ружей здесь была отодвинута на второй план умением ими пользоваться. По словам председателя Тульской областной федерации пулевой и стендовой стрельбы «Тульский стрелковый союз» Михаила Иванцова, «…здесь, как и в бане, генералов нет. Все равны, все одержимы страстью к охоте. На соревнованиях царит товарищеский дух». Ну а пострелять по дичи, вместо тарелочек любители охоты смогут уже начиная с 31 марта, когда будет открыта охота на вальдшнепа, селезней, уток и гусей.





Утки и гуси на стрелковой площадке есть, но стрелять в них не разрешают, это реквизит для антуража. Мишени тут профессиональные. Специальные метательные машины настроены таким образом, что тарелки вылетая из них, имитировали манеру полета различной дичи. Некоторые цели вылетают из зарослей, некоторые из-за спины охотника, какие-то летят низко, а какие-то высоко. Та, что имитирует бег зайца и вовсе прыгает по кочкам.Стрелять нужно из положения стоя, сидя, и даже из лодки, откуда-то то и дело доносится записанное на пленку утиное крякание. Для любителей охоты - полное погружение в атмосферу погони за добычей. Набить руку перед весенним сезоном на эти соревнования приехали 80 человек изо всех районов области.«Такие соревнования помогают совершенствовать технику стрельбы. Ведь в охоте, как и в любом деле, главное – тренировка», - говорит участник соревнований по стрельбе среди любителей Александр Прокудин.Любителю достаточно делать по 50-100 выстрелов в неделю, чтобы не упасть в грязь лицом перед друзьями на охоте. Профессионалы делают от 15 до 50 тысяч выстрелов в год и такие стрелки здесь тоже были. Готовились к первенству России.Охота удовольствие не из дешевых. Впрочем, стоимость ружей здесь была отодвинута на второй план умением ими пользоваться. По словам председателя Тульской областной федерации пулевой и стендовой стрельбы «Тульский стрелковый союз» Михаила Иванцова, «…здесь, как и в бане, генералов нет. Все равны, все одержимы страстью к охоте. На соревнованиях царит товарищеский дух». Ну а пострелять по дичи, вместо тарелочек любители охоты смогут уже начиная с 31 марта, когда будет открыта охота на вальдшнепа, селезней, уток и гусей.









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