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НОВОСТИ | Общество



28.03.2017 11:29 В Туле прошел досрочный ЕГЭ по русскому языку
София Гафарова



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Тишина и заметное напряжение в вестибюле. Выпускники прошлых лет пришли сдавать ЕГЭ по русскому языку. Кто-то нервно пытается что-то повторить, кто-то просто выжидает время. Все неизменно, как у школьников. Как и правила сдачи государственного экзамена. Регистрация, проверка на металлоискателе, распределение по аудиториям. Досрочный ЕГЭ по русскому языку как раз для тех, кто расстался со школой несколько лет назад или решил поступить в ВУЗ, получив среднее профессиональное образование.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ отдельно. Таковых в этом году девяносто человек. На другом пункте проведения экзамена еще сорок. Это выпускники текущего года, которые тоже имеют право сдать ЕГЭ досрочно. «Досрочная сдача связана либо со спортивными соревнованиями, которые приходятся на основной период ЕГЭ, либо с заболеваниям», - говорит директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области Лариса Казанина.

Что касается самого экзаменационного материала, то изменений никаких нет. Введение части «говорение» - осталось в теории. Каждый вариант состоит из двух частей, включающих себя 25 заданий, различающиеся формой и уровнем сложности. Последнее задание - сочинение. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку составляет 24 балла для получения аттестата, 36 баллов для поступления в вуз.

Три с половиной часа дается на выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку. В случае неудачной сдачи экзамена предоставляется дополнительный период в сентябре. В принципе все те же условия, что и для сдающих в основной период. Результаты этого экзамена будут известны десятого апреля.
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