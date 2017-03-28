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28.03.2017 11:09 Лучшие учителя поделились в Туле своими наработками "Вести-Тула"





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«Кто-то из педагогов разработал уникальный дидактический материал, кто-то специальную программу, помогающую усвоить тот или иной материал и т.д. Учителя года – это такие личности, которые фонтанируют идеями. Самая главная задача подобных мероприятий – аккумулировать идеи, обобщить их, обработать и транслировать их в учительские массы», - говорит специальный корреспондент отдела политики и экономики образования «Учительской газеты» Вадим Мелешко.



По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «…мероприятие такого масштаба прошло в регионе впервые. Учителя смогут почерпнуть для себя новые практики и внедрить их в своих образовательных учреждениях».

Лучшие учителя из 17 регионов России собрались в Тульской области, чтобы поделиться своими наработками в образовательном процессе. Также легко, непринужденно, и познавательно как конкурсы на сцене, проходят и уроки тех педагогов, что находятся в зале. Все они либо победители, либо участники самого престижного в стране педагогического конкурса «Учитель года». Своеобразные мастер-классы проходили несколько дней и позволили тулякам взять на заметку все самое передовое.«Кто-то из педагогов разработал уникальный дидактический материал, кто-то специальную программу, помогающую усвоить тот или иной материал и т.д. Учителя года – это такие личности, которые фонтанируют идеями. Самая главная задача подобных мероприятий – аккумулировать идеи, обобщить их, обработать и транслировать их в учительские массы», - говорит специальный корреспондент отдела политики и экономики образования «Учительской газеты» Вадим Мелешко.По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «…мероприятие такого масштаба прошло в регионе впервые. Учителя смогут почерпнуть для себя новые практики и внедрить их в своих образовательных учреждениях».











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