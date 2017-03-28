Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



28.03.2017 11:09 Лучшие учителя поделились в Туле своими наработками
"Вести-Тула"



| фото |
Лучшие учителя из 17 регионов России собрались в Тульской области, чтобы поделиться своими наработками в образовательном процессе. Также легко, непринужденно, и познавательно как конкурсы на сцене, проходят и уроки тех педагогов, что находятся в зале. Все они либо победители, либо участники самого престижного в стране педагогического конкурса «Учитель года». Своеобразные мастер-классы проходили несколько дней и позволили тулякам взять на заметку все самое передовое.

«Кто-то из педагогов разработал уникальный дидактический материал, кто-то специальную программу, помогающую усвоить тот или иной материал и т.д. Учителя года – это такие личности, которые фонтанируют идеями. Самая главная задача подобных мероприятий – аккумулировать идеи, обобщить их, обработать и транслировать их в учительские массы», - говорит специальный корреспондент отдела политики и экономики образования «Учительской газеты» Вадим Мелешко.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «…мероприятие такого масштаба прошло в регионе впервые. Учителя смогут почерпнуть для себя новые практики и внедрить их в своих образовательных учреждениях».















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.