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28.03.2017 10:45 ДК Железнодорожников в Туле скоро станет Дворцом молодежи Полина Ермолаева





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Не успела новость облететь всех заинтересованных лиц, как уже появились первые вопросы и опасения. Именно их глава региона не преминул поднять на совещании, обсуждая перспективы использования будущего дворца. «На базе этого учреждения в свое время были созданы самодеятельные коллективы. Необходимо их сохранить, чтобы люди могли заниматься творчеством», - отметил губернатор Алексей Дюмин.



Существующим ныне кружкам быть! Далеко не на все вопросы еще может ответить министерство молодежной политики, но в этом решении чиновники единогласны. По словам заместителя ми нистра молодежной политики Тульской области Василия Яицкого, «…те кружки и секции, которые здесь раньше находились, продолжат свою работу. Кроме того, здесь появятся патриотические клубы, студенческие отряди и другие общественные организации».



Здание переходит под крыло министерства молодежной политики, а вот сквер забирают Тульские парки. По их мнению, он находится в хорошем состоянии, но поработать есть над чем. «Не хватает здесь детских площадок, площадок с уличными тренажерами. Есть возможность сделать этот сквер лучше, чем сейчас», - говорит директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев.



Ждут ли какие-либо изменения кинотеатр и концертную площадку пока не известно. Во всяком случае, нас заверили, что запланированные мероприятия никто отменять не собирается. Ну а что касается таблички на здании, то ее обещают сменить еже через 2-3 месяца, после прохождения всех необходимых процедур перерегистрации.



То, что РЖД отдает области объекты социальной сферы не новость. Только в прошлом году несколько детских садов, амбулаторий, спорткомплекс в Узловой поступили в распоряжение области на безвозмездной основе. Но это решение - неожиданный, и весьма приятный поворот. ДК Железнодорожников совсем скоро станет Дворцом молодежи. «Подобных передач объектов в регионе не было. Это позволит развивать потенциал тульской молодежи», - говорит министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.Не успела новость облететь всех заинтересованных лиц, как уже появились первые вопросы и опасения. Именно их глава региона не преминул поднять на совещании, обсуждая перспективы использования будущего дворца. «На базе этого учреждения в свое время были созданы самодеятельные коллективы. Необходимо их сохранить, чтобы люди могли заниматься творчеством», - отметил губернатор Алексей Дюмин.Существующим ныне кружкам быть! Далеко не на все вопросы еще может ответить министерство молодежной политики, но в этом решении чиновники единогласны. По словам заместителя ми нистра молодежной политики Тульской области Василия Яицкого, «…те кружки и секции, которые здесь раньше находились, продолжат свою работу. Кроме того, здесь появятся патриотические клубы, студенческие отряди и другие общественные организации».Здание переходит под крыло министерства молодежной политики, а вот сквер забирают Тульские парки. По их мнению, он находится в хорошем состоянии, но поработать есть над чем. «Не хватает здесь детских площадок, площадок с уличными тренажерами. Есть возможность сделать этот сквер лучше, чем сейчас», - говорит директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев.Ждут ли какие-либо изменения кинотеатр и концертную площадку пока не известно. Во всяком случае, нас заверили, что запланированные мероприятия никто отменять не собирается. Ну а что касается таблички на здании, то ее обещают сменить еже через 2-3 месяца, после прохождения всех необходимых процедур перерегистрации.









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