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27.03.2017 21:17 Синоптики рассказали, какая погода будет в Туле в ближайшие дни "Вести-Тула"





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По словам Анастасии Храпоновой “…в ближайшие три дня погода будет облачной, с сильным ветром. Причиной тому атмосферные фронты североатлантического циклона, смещающиеся из Прибалтики и из Скандинавии. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже пяти градусов по Цельсию. Днем воздух будет прогреваться до плюс пяти. После аномально теплой погоды последних дней такая погода является нормальной”.

В Тульскую область минувшей ночью внезапно вернулась зима! Природа решила напомнить нам старинную поговорку – “пришёл марток - надевай сто порток”. Именно это, наверняка сегодня многие и сделали, выглянув в окно и испугавшись сильного снегопада и ветра. Вечером в Туле было около четырех градусов тепла, но по-прежнему дует очень сильный ветер, периодически идёт снег. Что обещают нам синоптики в ближайшие дни и надолго ли в наш регион заглянула зима? С этим вопросом мы обратились к тульскому метеорологу.По словам Анастасии Храпоновой “…в ближайшие три дня погода будет облачной, с сильным ветром. Причиной тому атмосферные фронты североатлантического циклона, смещающиеся из Прибалтики и из Скандинавии. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже пяти градусов по Цельсию. Днем воздух будет прогреваться до плюс пяти. После аномально теплой погоды последних дней такая погода является нормальной”.













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