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27.03.2017 19:06 В тульских школах отменены ограничительные мероприятия "Вести-Тула"





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По данным санитарных врачей, за прошедшую неделю в больницы обратились более 6 с половиной тысяч человек, а это ниже эпидемического порога на 23 %. Превышение отмечается только в Плавском и Каменском районах.



К тому же сейчас в школах каникулы. Так что у детей есть возможность подлечиться и отдохнуть от учёбы, что также положительно скажется на здоровье.





Ограничительные мероприятия в школах и больницах нашего региона с сегодняшнего дня отменены. Как сообщает Роспотребнадзор, это связано с положительной тенденцией по стабилизации и снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.По данным санитарных врачей, за прошедшую неделю в больницы обратились более 6 с половиной тысяч человек, а это ниже эпидемического порога на 23 %. Превышение отмечается только в Плавском и Каменском районах.К тому же сейчас в школах каникулы. Так что у детей есть возможность подлечиться и отдохнуть от учёбы, что также положительно скажется на здоровье.

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