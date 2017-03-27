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27.03.2017 18:57 В Черни из-за пожара отключили от газа 4,5 тысяч абонентов "Вести-Тула"





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Как нам сообщили, его удалось оперативно ликвидировать совместными усилиями специалистов Щекинского филиала «Газпром газораспределение Тула» и МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Сейчас ведутся восстановительные работы на сетях. Их обещают выполнить уже сегодня, после чего будет поквартирный и подомовой обход отключенных потребителей для повторного включения газа.





ЧП в Черни. Отключены от газоснабжения около 4,5 тысяч абонентов в 28 населенных пунктах района, в том числе в самой Черни. И причиной тому стал сегодняшний пожар на газораспределительной подстанции.Как нам сообщили, его удалось оперативно ликвидировать совместными усилиями специалистов Щекинского филиала «Газпром газораспределение Тула» и МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Сейчас ведутся восстановительные работы на сетях. Их обещают выполнить уже сегодня, после чего будет поквартирный и подомовой обход отключенных потребителей для повторного включения газа.

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