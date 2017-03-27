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НОВОСТИ | Общество



27.03.2017 18:48 Спасатели заявили, что паводка в Туле не будет
"Вести-Тула"



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Почти месяц весенней погоды и последняя неделя марта все-таки огорчила туляков снегом - в город вернулась снегоуборочная техника. Однако, бороться со стихией с помощью песко-соляной смеси в этом сезоне больше не будут. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в городской администрации. Вместо этого городские дороги будут посыпать только реагентом. А вот половодья, несмотря на нежданные осадки в оружейной столице, похоже не предвидится.

«Происходит снижение уровня воды. Можно с уверенностью на 95% сказать, что паводка из-за вновь выпавшего снега не будет. Будем на это надеяться», - говорит руководитель Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Николай Безруков.

Латать растаявшие дороги в областном центре начали активно. За прошлую неделю ямочный ремонт провели более чем на 2,5 тысячах квадратных метров дорожного полотна. Работало семь бригад. Уже сегодня ремонт продолжится.

Как рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству города Тулы Андрей Нагайцев, «…работы будут производиться на улицах Бондаренко, Майскаой, Перекопской, Тимирязева, проезде Тимирязева, Белкина, Рязанской, Демонстрации, Гоголевской, Столетова».
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