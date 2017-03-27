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НОВОСТИ | Общество



27.03.2017 15:57 В Туле состоялся досрочный ЕГЭ по русскому языку
Вести-Тула

В Туле состоялся досрочный ЕГЭ по русскому языку

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Сегодня в Тульском регионе сдавали первый основной ЕГЭ по русскому языку, досрочный. Изъявили желание его писать 130 человек. Правила и требования были те же, что и обычно. С собой - только паспорт и ручка. Проход - через металлоискатель, контроль - посредством видеокамер. Что касается нововведений в экзаменационном материале, то по русскому языку их нет.

Каждый вариант состоит из двух частей, включающих себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Последнее задание - сочинение. На экзамен отводится три с половиной часа. В Туле работали два пункта проведения ЕГЭ. В одном сдавали выпускники текущего года, которые в основной период сдачи будут заняты, например, на спортивных соревнованиях. В основном же сегодня экзамен сдавали выпускники прошлых лет.

Директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области Лариса Казанина рассказала, что «также имеют право сдавать выпускники текущего года по уважительным причинам. Чаще всего они связаны со спортивными мероприятиями - всероссийскими соревнованиями, серьезными заболеваниями, которые необходимо лечить».
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