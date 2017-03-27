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27.03.2017 13:05 В Богородицке настало время собирать камни София Гафарова





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От безысходности так поступили жители, не дождавшись помощи администрации. После весны дороги в районе как решето. Транспорт едет со скоростью пешеходов. Ремонт дорог все же начали... только вот как? Забавным видео бдительные жители поделились с губернатором.



«Я вас всех предупреждал. Дал шанс показать себя, свою эффективность, показать уровень, подход к работе, ведение диалога с жителями. В данном случае точка невозврата уже пройдена. В течение двух дней вы для себя примите правильно решение», - сказал Алексей Дюмин. Так глава администрации Богородицкого района практически был отправлен в отставку губернатором. В течение двух дней после совещания Ираклий Маградзе написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.



Состояние дорог - не единственный показатель неэффективной работы. Зимой снежные завалы в районе достигали таких размеров, что скорая помощь и пожарные службы не могли проехать. А после сообщения о массовой гибели рыбы в пруду деревни Шипулино реакции не было никакой, жалуются местные жители. Кстати, достучаться до главы администрации в прямом смысле было везением.



«Люди часами ждали в приёмной. Это вызывало только раздражение и гнев и не влияло на оперативность решения вопросов», - рассказывает глава Богородицкого района Евгений Баринов.



И самое удивительное, что средства были - и не малые. Но не осваивались. Еще в прошлом году во время рабочей поездки Алексея Дюмина в Богородицк Маградзе обещал провести реконструкцию плотины в Богородицком музее-парке. По «Народному бюджету» львиную долю средств выделил областной бюджет. Подключились спонсоры и жители. Но 49 миллионов остались не у дел. По словам главы района Евгения Баринова, «нужно было оперативно готовить проектно-сметную документацию, выходить на аукцион, определять подрядчиков, начинать работы, но всё оттягивалось, а в итоге ничего не успели сделать».



По словам представителей администрации, порядка 200 миллионов рублей остались в казне не освоенными. Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков считает, что «могли быть и другие последствия. Мог не просто написать заявление об уходе, а все-таки отчитаться в своей работе, указать на свои ошибки».



Но если верить жителям, отчитываться было бы не за что. За время работы в регионе губернатор принял несколько решений в отношении глав муниципальных образований: Геннадий Калина (Куркинский район) получил выговор за состояние дорог, Павел Федоров из Алексина – за халатное отношение к очистке крыш от наледи. Настало время собирать камни.



Кирпич, оказывается, универсальный строительный материал. Из него можно не только возводить дома, но и ремонтировать дороги. Как это сделали в Богородицке - кирпичами засыпали ямы.От безысходности так поступили жители, не дождавшись помощи администрации. После весны дороги в районе как решето. Транспорт едет со скоростью пешеходов. Ремонт дорог все же начали... только вот как? Забавным видео бдительные жители поделились с губернатором.«Я вас всех предупреждал. Дал шанс показать себя, свою эффективность, показать уровень, подход к работе, ведение диалога с жителями. В данном случае точка невозврата уже пройдена. В течение двух дней вы для себя примите правильно решение», - сказал Алексей Дюмин. Так глава администрации Богородицкого района практически был отправлен в отставку губернатором. В течение двух дней после совещания Ираклий Маградзе написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.Состояние дорог - не единственный показатель неэффективной работы. Зимой снежные завалы в районе достигали таких размеров, что скорая помощь и пожарные службы не могли проехать. А после сообщения о массовой гибели рыбы в пруду деревни Шипулино реакции не было никакой, жалуются местные жители. Кстати, достучаться до главы администрации в прямом смысле было везением.«Люди часами ждали в приёмной. Это вызывало только раздражение и гнев и не влияло на оперативность решения вопросов», - рассказывает глава Богородицкого района Евгений Баринов.И самое удивительное, что средства были - и не малые. Но не осваивались. Еще в прошлом году во время рабочей поездки Алексея Дюмина в Богородицк Маградзе обещал провести реконструкцию плотины в Богородицком музее-парке. По «Народному бюджету» львиную долю средств выделил областной бюджет. Подключились спонсоры и жители. Но 49 миллионов остались не у дел. По словам главы района Евгения Баринова, «нужно было оперативно готовить проектно-сметную документацию, выходить на аукцион, определять подрядчиков, начинать работы, но всё оттягивалось, а в итоге ничего не успели сделать».По словам представителей администрации, порядка 200 миллионов рублей остались в казне не освоенными. Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков считает, что «могли быть и другие последствия. Мог не просто написать заявление об уходе, а все-таки отчитаться в своей работе, указать на свои ошибки».Но если верить жителям, отчитываться было бы не за что. За время работы в регионе губернатор принял несколько решений в отношении глав муниципальных образований: Геннадий Калина (Куркинский район) получил выговор за состояние дорог, Павел Федоров из Алексина – за халатное отношение к очистке крыш от наледи. Настало время собирать камни.





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