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25.03.2017 22:06 В Первомайском прошли соревнования молодых боксёров Тульского региона Александр Конов





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Президент Федерации бокса Тульской области Вадим Абдухамидов рассказал, что «будет проводиться отбор на первенство ЦФО, которое также будет проходить в Тульской области в Донском с 17 по 23 апреля».



По словам руководителя областной Федерации, Дом спорта «Юбилейный» и спортивный клуб «Витязь», реконструированные на средства компании «Щёкиноазот», стали ведущим центром бокса в Тульской области. Кстати, в «Юбилейном» юноши и девушки могут заниматься не только единоборствами. «Дети могут посещать бассейн, тренажёрный зал, есть у нас и фитнес-зал, где можно заняться гимнастикой», - рассказал директор Дома спорта «Юбилейный» Сергей Серёгин.



Но всё-таки главное направление – это бокс. 11-летний Евгений Саенко, воспитанник клуба «Витязь», занимается этим видом уже пять лет и мечтает стать чемпионом мира. Первые результаты работы обновлённого «Витязя» уже налицо. Так, воспитанник клуба Игорь Скворцов на Всероссийском турнире в Люберцах выполнил норматив Мастера спорта России, за что и получил заслуженную награду от «Щёкиноазота».



180 боксёров, 11 команд и 18 весовых категорий – такова сухая статистика юношеского первенства Тульской области по боксу. Для некоторых ребят – это первые серьёзные соревнования в жизни, но среди участников есть уже и опытные бойцы, цель которых – попасть в сборную области для участия в первенстве ЦФО.Президент Федерации бокса Тульской области Вадим Абдухамидов рассказал, что «будет проводиться отбор на первенство ЦФО, которое также будет проходить в Тульской области в Донском с 17 по 23 апреля».По словам руководителя областной Федерации, Дом спорта «Юбилейный» и спортивный клуб «Витязь», реконструированные на средства компании «Щёкиноазот», стали ведущим центром бокса в Тульской области. Кстати, в «Юбилейном» юноши и девушки могут заниматься не только единоборствами. «Дети могут посещать бассейн, тренажёрный зал, есть у нас и фитнес-зал, где можно заняться гимнастикой», - рассказал директор Дома спорта «Юбилейный» Сергей Серёгин.Но всё-таки главное направление – это бокс. 11-летний Евгений Саенко, воспитанник клуба «Витязь», занимается этим видом уже пять лет и мечтает стать чемпионом мира. Первые результаты работы обновлённого «Витязя» уже налицо. Так, воспитанник клуба Игорь Скворцов на Всероссийском турнире в Люберцах выполнил норматив Мастера спорта России, за что и получил заслуженную награду от «Щёкиноазота».







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