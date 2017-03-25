Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



25.03.2017 22:06 В Первомайском прошли соревнования молодых боксёров Тульского региона
Александр Конов

В Первомайском прошли соревнования молодых боксёров Тульского региона

| фото |
180 боксёров, 11 команд и 18 весовых категорий – такова сухая статистика юношеского первенства Тульской области по боксу. Для некоторых ребят – это первые серьёзные соревнования в жизни, но среди участников есть уже и опытные бойцы, цель которых – попасть в сборную области для участия в первенстве ЦФО.

Президент Федерации бокса Тульской области Вадим Абдухамидов рассказал, что «будет проводиться отбор на первенство ЦФО, которое также будет проходить в Тульской области в Донском с 17 по 23 апреля».

По словам руководителя областной Федерации, Дом спорта «Юбилейный» и спортивный клуб «Витязь», реконструированные на средства компании «Щёкиноазот», стали ведущим центром бокса в Тульской области. Кстати, в «Юбилейном» юноши и девушки могут заниматься не только единоборствами. «Дети могут посещать бассейн, тренажёрный зал, есть у нас и фитнес-зал, где можно заняться гимнастикой», - рассказал директор Дома спорта «Юбилейный» Сергей Серёгин.

Но всё-таки главное направление – это бокс. 11-летний Евгений Саенко, воспитанник клуба «Витязь», занимается этим видом уже пять лет и мечтает стать чемпионом мира. Первые результаты работы обновлённого «Витязя» уже налицо. Так, воспитанник клуба Игорь Скворцов на Всероссийском турнире в Люберцах выполнил норматив Мастера спорта России, за что и получил заслуженную награду от «Щёкиноазота».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.